Eigentlich bauen Jens Schmidt und seine Mitarbeiter in ganz Europa Messestände. Aber jetzt ist das Geschäft vollständig zum Erliegen gekommen. Und Schmidt rechnet damit, dass es vier Monate dauern könnte, bis es wieder losgeht. Seine vier Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit.

Aber der Unternehmer hat eine Idee, was mit seiner derzeit unbenutzten Lagerhalle in Altwarmbüchen in der Zwischenzeit passieren kann. „Hier könnten ein Corona-Testzentrum und eine Quarantänestation entstehen“, sagt Schmidt. Seine Idee hat er auch schon der für die Test-Zentren zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) angeboten, eine Rückmeldung hat er noch nicht erhalten.

„Räume sind bestens geeignet“

Die Idee hatte Schmidt bei der Lektüre der HAZ, als er las, dass noch Räume für ein Testzentrum in der Region Hannover gesucht würden. Seine Geschäftsräume in der Nähe des A2-Centers in Altwarmbüchen seien dafür bestens geeignet, meint der Messebauunternehmer. In den Büroräumen könnten die Ärzte die Patienten mit Coronaverdacht untersuchen, in der dahinter liegenden Lagerhalle könnte ein Quarantänestation mit 32 Kabinen eingerichtet werden.

„Die Menschen, die von hier kommen und mit Infizierten in Kontakt waren, können zu Hause in Quarantäne gehen“, sagt Schmidt. Aber ganz anders sei es mit denjenigen, die in Hannover zu Besuch waren und hier Kontakt mit einem Infizierten hatten. Die könnten dann in der Quarantänestation in der Lagerhalle des Messebauunternehmers untergebracht werden.

Quarantäne mit WLAN und Tischtennis

Schmidt, der Architekt ist, hat sogar schon Zeichnungen vom Testzentrum und von der Quarantänestation angefertigt. In der Halle gibt es 32 separate Kabinen, jede von ihnen mit Bett, Schrank, Tisch und Stuhl ausgestattet. Damit es den dort untergebrachten Menschen nicht zu langweilig wird, ist für Abwechslung gesorgt: In der Halle gibt es WLAN und eine Tischtennisplatte.

