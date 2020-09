Hannover

Im Sommer war es einfach: Gäste von Restaurants und Cafés konnten draußen sitzen und so die Corona-Ansteckungsgefahr minimieren. Doch nun neigt sich die warme Jahreszeit dem Ende zu – und Hannovers Gastronomen bereiten sich auf den Herbst vor. Wie kommen die Wirte durch den Winter und halten trotzdem die Corona-Abstandsregeln ein?

„Wir hoffen auf einen goldenen Herbst“, sagt Lilli Fink, Geschäftsführerin des Café Mezzo am Weißekreuzplatz. Bis Oktober könnten Mezzo-Besucher auf jeden Fall draußen sitzen, denn das Vordach sei regenfest. Heizpilze werde es aber auf keinen Fall geben, dafür wolle sie Heißgetränke anbieten. Fink hofft außerdem, dass die Wiedereröffnung des Kulturzentrums Pavillon ihr hilft. Weil der Pavillon von März bis Ende August geschlossen war, fehlten dem Café Umsätze – Fink musste mehrere Mitarbeiter entlassen.

Die Diskussion um Heizpilze wird inzwischen fast bundesweit geführt. Vor mehreren Jahren wurden sie teilweise verboten, in Hannover etwa dürfen Restaurants sie auf öffentlichen Flächen nicht aufstellen. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga forderte jetzt schon Ausnahmen für die Corona-Zeit. Auch in Hannover gibt es entsprechende Vorstöße: FDP und SPD warben dafür, Gastronomen Heizpilze zu erlauben und dadurch eine Verlängerung der Saison möglich zu machen.

Amici Miei will Gäste auch im Winter draußen bewirten

Maurizio Manoli vom Amici Miei hofft, dass die Politik sich zu weiteren Lockerungen durchringt. Auch er will den Außenbereich seines italienischen Restaurants weiter offen halten. Normalerweise dürfte die Gastronomie ihre Außenflächen nur bis Ende August nutzen. Aufgrund der Pandemie könnten Gäste in diesem Jahr bis einschließlich Dezember draußen sitzen, sagt Manoli. Auch die Gebühren für die Außenflächen würden wegfallen. In den kalten Monaten sollen Elektro-Heizstrahler und Decken Wärme spenden: „Ein paar Hartgesottene gibt es ja immer“, sagt er.

Brauhaus Ernst August setzt auf Lüftungsanlage

Im Brauhaus Ernst-August sei das nicht kompliziert, sagt Geschäftsführer Phillipp Aulich. Denn das Brauhaus hat im Gastraum eine bereits installierte Lüftungsanlage: „Dort wird ja auch gebraut, daher müssen wir sowieso regelmäßig und intensiv lüften“, sagt Aulich. Desinfektionsspender und das Abstandsgebot gehören trotzdem weiterhin dazu. Ob es auch draußen weiter Sitzgelegenheiten gibt, prüfen Aulich und sein Team zur Zeit noch.

Acrylscheiben zerstören die Atmosphäre

Heizstrahler, Decken und Heißgetränke: Die Gastronomen aus Hannover haben alle ähnliche Ideen. In den Gasträumen gehören die Hygienekonzepte inzwischen zum Standard. Anders als im Einzelhandel wird es aber wohl nur in wenigen Restaurants Acrylscheiben zum Schutz vor Aerosolen geben. Denn „die machen die Atmosphäre kaputt“, sagt Aresto-Chef Feyzi Ekinci. Er überlegt aktuell, einen Infrarotheizstrahler draußen zu installieren. Die müssten allerdings noch beantragt und genehmigt werden, sagt Ekinci. Ein Vorteil des Arestos seien aber die separaten Räume im Untergeschoss. Dadurch sei es einfacher, die Abstandsregeln zu halten.

