In einigen hannoverschen dm-Märkten ist Toilettenpapier auch am Montagmorgen restlos ausverkauft, bei Edeka sind die Nudelbestände arg geschrumpft, und das Desinfektionsmittel Sagrotan gibt es wohl nirgends mehr in der Stadt. „Es ist irrational, aber es ist eben so“, sagt der Sprecher einer großen Handelskette.

Eine Kollegin von einem Konkurrenzunternehmen sagt: „Für den Handel ist es wie Weihnachten und Ostern zusammen“ – nur dass sich der Handel auf solche Termine einstellen könne und rechtzeitig die Lieferrhythmen beschleunige. „Die Lager sind voll, wir müssen jetzt nur schnell die Produkte in die Läden bekommen“, sagt sie.

Keine echten Hamsterkäufe wegen Coronavirus

Ein Streifzug durch Hannovers Lebensmittelmärkte zeigt: Es gibt keinen Versorgungsengpass. Nur eben leere Regale vor allem bei lange haltbaren, preiswerten Produkten. Und: Es gibt offenbar keine echten Hamsterkäufe. Über mehrere Stunden haben wir niemanden gefunden, der Einkaufswagen voll mit Nudeln stopft oder einen Jahresvorrat an Toilettenpapier kauft. Es scheint vielmehr so, dass fast jeder beim ohnehin anstehenden Einkauf noch ein Stück Seife, ein Paket Nudeln oder ein Vorratspack Feuchttücher dazukauft. Bei Zigtausenden Kunden summiert sich die Nachfrage enorm.

Bei Edeka kaum noch H-Milch und Nudeln

Stark dezimierte Bestände bei H-Milch, kaum noch Nudeln, wenig Konserveneintöpfe: Edeka in der Südstadt (An der Weide) in Zeiten von Corona-Hamsterkäufen. Quelle: Conrad von Meding

Im großen Südstadt-Edeka An der Weide ist die Reserve an H-Milch stark geschrumpft. Bei den Konservendosen mit Erbsen- und Kartoffeleintöpfen zeigen sich große Lücken. Und das Nudelregal ist fast völlig leer gekauft. Zwei Mitarbeiterinnen räumen einige Restbestände ein. Es wird wohl heute keinen Nachschub geben.

Beim kleinen Edeka-Markt in der Bödekerstraße dagegen sind nur die Hygiene-Feuchttücher ausverkauft. Und natürlich Sagrotan-Desinfektionsspray. Das nützt eigentlich nichts, wenn man keine infizierte Person im Haushalt hat. Es scheint aber beruhigend zu sein, es zuhause zu haben – deshalb ist es jetzt echte Mangelware in Hannover.

Rewe : Das Mehl ist aus

Kaum noch H-Milch, kein preiswertes Weizenmehl: Rewe an der Limmerstraße in Zeiten von Corona-Hamsterkäufen. Quelle: Conrad von Meding

Im modernen Rewe-Markt an der Limmerstraße ist das preiswerte Weizenmehl komplett alle. Auch die H-Milch der Hausmarke mit dem höheren Fettanteil ist ausverkauft. Wer aber auf geringere Fettwerte ausweicht, wird fündig. Rewe-Nord-Sprecher Rainer Esser bestätigt: „Wir haben bundesweit eine verstärkte Nachfrage nach lang haltbaren Lebensmitteln, Nährmitteln, Konserven, Drogerie. Es gibt keine Engpässe in der Warenversorgung. Die Frequenz der Belieferung der Märkte haben wir erhöht und angepasst. Wir sind gut auf die Situation eingestellt.“ Wann die Regale wieder regulär gefüllt sind, kann er aktuell nicht sagen.

Bei dm ist Toilettenpapier restlos ausverkauft

Toilettenpapier ist ausverkauft: Der dm-Markt An der Weide in Hannovers Südstadt in Zeiten der Corona-Hamsterkäufe. Quelle: Conrad von Meding

Bei dm An der Weide (Südstadt) bietet sich Montagmittag das gleiche Bild wie am Sonnabend: Toilettenpapier ist komplett ausverkauft. Auch bei den Müslis ist das Angebot sichtlich ausgedünnt, bei den Nudeln gab es mittags nur noch sechs Pakete Tortellini – sonst: Ebbe. Am Regal mit den Seifen und Reinigungsmitteln hängt ein Hinweisschild: „Aufgrund der aktuellen Situation“ seien derzeit „keine Desinfektionsmittel mehr verfügbar“. Dazu der tröstende Satz: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Warenverfügbarkeit wiederherzustellen.“ Eine Mitarbeiterin sagt: „Es ist alles am Lager, es muss nur zu uns kommen.“

Rossmann im Hauptbahnhof: Lage entspannt

Am Sonntag war der Rossmann-Markt unterm Hauptbahnhof stark frequentiert, auch weil die gegenüberliegende Lidl-Filiale aktuell erweitert wird und deshalb geschlossen ist. Am Montagmorgen aber waren die Regale mit Toilettenpapier und Haushaltstüchern wieder gut nachgefüllt, auch Seifen waren wieder voll verfügbar. Nur bei Sagrotan hat auch Rossman mit dem stadtweiten Engpass zu kämpfen.

