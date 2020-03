Es dürfte das größte Investitionsprogramm der öffentlichen Hand in Hannover sein: Etwa 2 Milliarden Euro will die Stadtentwässerung in den nächsten 15 Jahren ausgeben, um Abwasserkanäle und Kläranlagen zu erneuern. Gebührenerhöhungen seien nicht ausgeschlossen, heißt es vonseiten der Stadt.