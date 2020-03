Die Folgen der Corona-Krise treffen das Bäckerhandwerk ins Mark. Der Bäcker Gerhard Bosselmann aus Hannover will zehn seiner 21 Filialen schließen und hat sich in einem emotionalen Facebook-Post an die Kunden gewandt, die lokalen Bäckereien nicht im Stich zu lassen. Mit seinen Problemen ist er kein Einzelfall.