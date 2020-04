Hannover

Am Montag, 4. Mai, dürfen Niedersachsens Friseure wieder öffnen, aller Voraussicht nach. „Noch ist der Termin nicht verbindlich, denn wir müssen fortlaufend prüfen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt“, sagt Anke Pörksen, Sprecherin der Staatskanzlei. Trotz der kleinen Unsicherheit treffen Friseure jetzt aber bereits Vorbereitungen für den großen Ansturm.

Für eineinhalb Wochen ausgebucht

„Ich bin für eineinhalb Wochen ausgebucht“, sagt Carola Kherfani, die den Salon Haarwerk im Laatzener Ortsteil Rethen betreibt. Der Eröffnungstermin an einem Montag sei für Friseure unüblich, viele Kollegen öffneten erst am Dienstag. „Daher habe ich etliche Anfragen von Kunden bekommen“, erzählt Kherfani. Manche Menschen seien regelrecht frech geworden, weil sie nicht sofort in den ersten Tagen einen Termin erhielten. Stammkunden hätten aber Vorrang, betont die Friseurin.

Anzeige

Carola Kherfani in ihrem Friseursalon: „Ich stelle Plexiglaswände zwischen den Bedienplätzen auf.“ Quelle: privat

Weitere HAZ+ Artikel

Masken für Friseure und Kunden

Bevor die ersten Haarbüschel fallen, müssen die Friseure Schutzvorkehrungen treffen. Innung und Berufsgenossenschaft haben in Abstimmung mit der Landesregierung einen Hygieneplan entwickelt. Der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter zwischen den Sitzplätzen muss gewahrt bleiben, Friseure und Kunden sollen Masken tragen, Handschuhe sind Pflicht. In den Salons muss genügend Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen.

Die Hygieneregeln stellen die Friseure vor Herausforderungen. „Handwerklich wird es nicht leicht, Kunden die Haare zu schneiden, deren Masken am Hinterkopf zusammengebunden sind“, sagt Marc Philipp Beyer vom Friseursalon Tondemus in der Galerie Luise. Auch müsse nach jedem Haareschneiden der Platz komplett desinfiziert werden. „Die Desinfektionsmittel müssen danach einwirken – das alles kostet Zeit“, sagt Beyer.

Manche Friseure haben Schließzeit nicht überstanden

In Kherfanis kleinem Salon mit sechs Plätzen wird es schwierig, den Abstand zu wahren. „Ich stelle Plexiglaswände zwischen den Bedienplätzen auf“, sagt die Friseurin. Zudem hofft sie, an Einmalmasken heranzukommen, die sie an ihre Kunden verteilt. „Wenn es da noch immer Engpässe gibt, näht meine Mutter Stoffmasken, die wir an die Kunden verkaufen“, sagt Kherfani. Für sich selbst habe sie Stoffmasken mit dem Logo des Salons bei einer Druckerei bestellt. „Der Betrieb hat früher bedruckte T-Shirts verkauft, jetzt ist er auf bedruckte Masken umgestiegen“, erzählt Kherfani. Desinfektionsmittel gebe es genug, das bestelle sie bei der Firma, von der sie auch Haarfärbemittel beziehe.

„Ich freue mich wahnsinnig, wieder anfangen zu dürfen“, sagt die Friseurin aus Rethen. Sechs Wochen Schließzeit seien sehr hart gewesen, einige Kollegen hätten das nicht überstanden.

Lesen Sie mehr

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Andreas Schinkel