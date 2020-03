Hannover

Der Betrieb an den hannoverschen Gerichten ist eingeschränkt worden, aber keineswegs eingestellt. Ladungen zu Verhandlungen haben weiterhin Gültigkeit, sofern Betroffene keine anders lautende Mitteilung bekommen. Allerdings werden alle Besucher, die andere Anliegen haben – etwa ein Nachlassgericht aufsuchen wollen – gebeten, ihr Anliegen schriftlich oder telefonisch vorzutragen. Das Amtsgericht hat alle Besuche von Schulklassen abgesagt, generell darf Zuschauern der Zugang zu Gerichtssälen aber nicht verboten werden. Beim Betreten von Justizgebäuden sind alle Besucher verpflichtet, die Hygieneregeln der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung einzuhalten; sollten bei ihnen einschlägige Krankheitssymptome festgestellt werden, müssen sie das Gebäude sofort verlassen.

Aushänge informieren die Besucher. Quelle: Michael Zgoll

Kernarbeitszeit aufgehoben

Das Amtsgericht Hannover ist nun für alle Richter und Servicekräfte rund um die Uhr geöffnet. Ziel ist eine „Arbeitsplatzvereinzelung“, sodass Büros auch frühmorgens oder spätabends besetzt sind und Eltern ihre Arbeitszeiten versetzt einrichten können. Am Landgericht dürften in naher Zukunft vor allem Zivilverfahren verschoben werden, doch Strafprozesse – insbesondere terminlich gebundene – sollen planmäßig stattfinden. Richter mit kleinen Kindern können, wenn es keine anderen Lösungen gibt, Sonderurlaub beantragen. Wer immer einen Laptop hat, soll von zu Hause arbeiten; Richter können dort etwa Verhandlungen vorbereiten oder Urteile schreiben. Am Arbeitsgericht wurden die Kernarbeitszeiten aufgehoben, auch dort soll die Belegung von Büros entzerrt werden.

Lesen Sie auch

Von Michael Zgoll