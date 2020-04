Hannover

In Hannover beginnt ab Montag eine behutsame Normalisierung des Alltags. Geschäfte öffnen, doch die Stadtverwaltung hält die Türen geschlossen. Mindestens bis Montag, 4. Mai, bleiben die Dienstleistungen der Bürgerämter, des Standesamtes sowie des Verwaltungszentrums am Schützenplatz weitestgehend aus, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Personalausweise können nicht beantragt oder verlängert, Fahrzeuge nicht an- oder abgemeldet werden. Bei den Stadtbibliotheken dauert die Schließzeit mindestens noch bis Montag, 27. April. Bis auf Weiteres geschlossen bleiben die Herrenhäuser Gärten, der Stadtpark und das Rathaus.

Warum Termine nicht auseinanderziehen?

Eine Hintertür lässt sich die Verwaltung allerdings offen. Man prüfe, teilte Stadtsprecher Udo Möller auf Nachfrage der HAZ mit, „im Wege gezielter Terminvergaben bestimmte Dienstleistungen bereits früher wieder anbieten zu können“. Genau das fordern auch HAZ-Leser und Ratspolitiker.

Über die Online-Terminvergabe habe die Stadtverwaltung genügend Steuerungsmöglichkeiten, findet eine Leserin. „Anstatt komplett zu schließen, hätte man die Termine auseinanderziehen können. Die Bürger könnten mit Abstand draußen warten“, schreibt sie in einer Mail an die HAZ-Redaktion. Eine andere Leserin wundert sich, dass Baumärkte geöffnet haben, aber die „systemrelevanten Bürgerämter“ in Hannover geschlossen blieben. Tatsächlich ist es derzeit nicht möglich, einen Personalausweis oder einen Reisepass online zu verlängern. Aufgrund bundeseinheitlicher Bestimmungen sei das auch nicht vorgesehen, heißt es vonseiten der Stadt.

Ratspolitiker fordern vorsichtige Öffnung der Ämter

Auch Ratspolitiker wünschen sich Lockerungen. „Die Stadt sollte alle Möglichkeiten bei den Online-Dienstleistungen ausnutzen und den Betrieb langsam anlaufen lassen“, sagt SPD-Politiker Jens Menge. Indem Termine gestaffelt werden, könne die Verwaltung sicherstellen, dass sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig in den Ämtern aufhalten. Einzelne Städte in Umland machen es vor: In Wunstorf öffnet das Bürgerbüro am Montag wieder, Voraussetzung ist allerdings ein Termin. Und in Neustadt vergibt das Stadtbüro ebenfalls von Montag an Termine für dringende Fälle.

Die Grünen in Hannover halten eine behutsame Öffnung in der Landeshauptstadt ebenfalls für sinnvoll. „Mit einer Terminvergabe für Menschen mit dringenden Anliegen könnte die Stadt beginnen“, findet Grünen-Ratsfrau Renee Steinhoff. Das sieht auch die FDP so. „Im Sinne des Kundendienstes wäre eine gezielte Terminvergabe jetzt vernünftig“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

Stadt: Für Notfälle erreichbar

Die Stadt betont, dass sowohl in den Bürgerämtern als auch in der Kfz-Zulassungsstelle „dringende systemrelevante Notfälle“ bearbeitet werden. Dazu zähle, wenn ein Arzt ein dringend benötigtes Fahrzeug anmelden wolle, führt Stadtsprecher Möller an. Unter den Telefonnummern (05 11) 16 83 20 00 (für die Bürgerämter) oder (05 11) 16 84 06 90 (für andere Angelegenheiten) könnten Hannoveraner die Stadtverwaltung weiterhin erreichen.

Von Andreas Schinkel