Eine Woche nach Wiedereröffnung des Großteils der Gastronomie in Niedersachsen sei die Situation für die Betreiber „höchst ernüchternd“. Das sagte Detlef Schröder, der Präsident des Niedersächsischen Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga) am Montag in einer vorläufigen Bilanz. Da die Betriebe ihre Gästekapazitäten auf 50 Prozent reduzieren mussten, habe der Dehoga nicht erwartet, dass „die Umsätze in den Himmel schnellen“ würden. „Aber die sich jetzt abzeichnenden Umsatzrückgänge sind fatal.“

Die Gäste seien ganz überwiegend zufrieden, auch wenn Service mit Mundschutz für beiden Seiten schwierig sei. Die Betriebe aber litten stark unter Einschränkungen. Demnach haben 70 Prozent der Betriebe überhaupt geöffnet, und von ihnen berichteten 93 Prozent, dass die Umsätze nicht für eine Wirtschaftlichkeit reichten. 75 Prozent hätten ausgesagt, dass ihre Umsätze nur weniger als ein Viertel einer Maiwoche aus der Vor-Corona-Zeit betrügen. Nur sieben Prozent hätten die Hälfte des Normalumsatzes oder mehr erwirtschaftet. „Unter den aktuellen Voraussetzungen ist ein wirtschaftlicher Betrieb der Gastronomie kaum vorstellbar“, sagt Landes-Dehoga-Chef Schröder und dringt auf Lockerungen.