Hannover

Studenten der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) beklagen, dass am Montag mehr als 100 von ihnen in einem Saal Prüfungsklausuren schreiben mussten – trotz der Ansteckungsgefahr mit dem Coronovirus. „Zwischen uns gab es lediglich einen Abstand von jeweils 50 Zentimetern“, berichtet ein Student, der aus Angst vor Repressalien anonym bleiben will. Zudem habe die Hochschule Laptops gestellt, auf denen mehrere Prüfungsgruppen hintereinander tippten. „Die Mitarbeiter hatten Handschuhe an, aber auf Hygiene für uns wurde kaum geachtet“, sagt der Student. Lediglich am Eingang war ein Spender für Desinfektionsmittel montiert.

„Bedenklicher Situation ausgesetzt“

Er ist nicht der einzige, der sich über das Verfahren ärgert. „Es wird in Kauf genommen, dass wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur MHH fahren, um uns dann mit vielen Leuten in einen Prüfungsraum zu setzen“, schreibt ein anderer Student der HAZ. Dabei werde den Studenten stets geraten, in Krankenhäusern mitzuwirken und sich um Patienten zu kümmern, gerade in Notzeiten. „Und dann werden wir solchen sehr bedenklichen Situationen ausgesetzt, in denen man sich wirklich schnell und leicht anstecken kann“, sagt Student verwundert.

Tatsächlich hat die Medizinische Hochschule in dieser Woche Klausuren für alle Jahrgänge angesetzt. Anders als die Leibniz-Universität, die alle Prüfungen ab dem 14. März abgesagt hat. Zwar soll die MHH eingeräumt haben, die Klausuren nachschreiben zu können. „Aber wer macht das schon? Der Druck ist groß, und fast alle haben mitgeschrieben“, sagt ein Student.

Neue Risikobewertung: MHH setzt Prüfungen aus

Die MHH hatte sich auf Nachfrage der HAZ dazu zunächst nicht geäußert. Am Montagnachmittag teilte die Hochschule den Studenten dann aber per E-Mail mit, dass alle elektronischen Prüfungen sofort ausgesetzt seien. „Die Covid-19-Task-Force der MHH hat eine neue Risiko-Bewertung durchgeführt“, heißt es in der Mail, die der HAZ vorliegt. Nachholtermine für die Prüfungen könnten noch nicht festgelegt werden.

Lesen Sie auch

Von Andreas Schinkel