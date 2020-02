Hannover

Bisher gibt es in ganz Niedersachsen keine einzige Erkrankung durch den Coronavirus. Dennoch bereiten sich Hausärzte und Kinderärzte auf den Ernstfall vor. Viele Praxen haben inzwischen ein Informationsblatt für Menschen mit Corona-Verdacht am Eingang aufgehängt. Patienten mit Husten, Schnupfen oder Fieber, die in China waren oder Kontakt mit kranken China-Reisenden hatten, sollen nicht einfach die Praxis betreten. Die Ansteckungsgefahr für Mitarbeiter und andere Kranke im Wartezimmer wäre zu groß.

Ein Extrazimmer für Patienten mit Corona-Verdacht

„Wir isolieren Patienten mit dem Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion sofort und schützen uns selbst mit Mundschutz, Kittel und Handschuhen“, berichtet Allgemeinmedizinerin Irina Jordan-Berndt von der Praxis Berndt in der List. Damit das klappt, sollen diese Patienten dreimal klingeln. Noch besser: vorher einen Termin vereinbaren. Eine Arzthelferin holt die Kranken dann an der Tür ab und bringt sie durch einen separaten Eingang in ein eigenes Behandlungszimmer, das danach sofort gelüftet und desinfiziert wird. „Wir hatten bereits einen Fall. Der Verdacht hat sich aber zum Glück nicht bestätigt“, sagt Jordan-Berndt.

Wenige echte Verdachtsfälle

„Im Moment ist die Gefährdung der Bevölkerung in Niedersachsen sehr gering“, betont Matthias Pulz, Präsident des Landesgesundheitsamts. Als echte Verdachtsfälle gelten nur Menschen, die sich in einem eng umrissenen Risikogebiet in China aufgehalten haben, oder mit Reisenden von dort Kontakt hatten und Symptome zeigen. Zu dem Gebiet gehören die Provinz Wuhan und vier Großstädte in benachbarter Lage.

Die bisher in Deutschland aufgetretenen 14 Fälle haben sich allerdings alle bei der gleichen Person angesteckt. „Das unterstreicht das hohe Infektionsrisiko“, sagt Pulz. Er warnt jedoch vor Panik. Menschen, die einfach Grippe- oder Erkältungssymptome zeigen, sollten nicht von einer Coronavirus-Infektion ausgehen.

Erst anrufen – mit Termin in die Praxis

Der Informationsbedarf der Ärzte selbst ist dennoch hoch. Zu einer Fortbildung über den Coronavirus kamen am Mittwochabend rund hundert Kinder- und Hausärzte aus dem Raum Hannover und Hildesheim nach Laatzen. Eingeladen hatten der Hausärzteverband und der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. „Wir müssen das Thema ernst nehmen, denn im Moment kann niemand sagen, was passieren wird“, sagt Matthias Berndt, Vorsitzender des niedersächsischen Hausärzteverbandes.

Eventuell Erkrankte sollten am besten ihren Arzt oder das Gesundheitsamt anrufen oder per Mail anschreiben. „Wir loten dann aus, wie hoch das Risiko überhaupt ist“, erläutert Thomas Buck, Kinderarzt und Landesvorstand der Ärztekammer. Einen Abstrich zur Virusbestimmung machen Allgemeinmediziner. Die Proben gehen ans Landesgesundheitsamt oder an Testlabore.

Gegen Grippe impfen lassen

Die Ärztekammer Hannover rät unterdessen zu einer Grippeschutzimpfung. Seit Dezember hat es in der Region Hannover 433 registrierte Grippefälle gegeben. Da Patienten mit Grippe bereits sehr geschwächt sind, würde der Coronavirus in ihrem Fall die Erkrankung zusätzlich verstärken.

Vor Reisen informieren

Bei Hausarzt Matthias Berndt haben in den vergangenen Tagen einige Menschen angerufen, die eine Reise nach Thailand planen. Er rät dazu, sich eine Woche vor Reiseantritt die aktuellen Reiseempfehlungen des Auswärtigen Amts anzusehen. „Das Risiko muss am Ende jeder selbst einschätzen.“

Von Bärbel Hilbig