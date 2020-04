Hannover

Das Sommersemester 2020 soll trotz Corona-Epidemie und Kontakteinschränkungen nicht ausfallen. Darauf hat sich die Kultusministerkonferenz (KMK) jetzt geeinigt. Amerikanistik-Professorin Ruth Mayer von der Leibniz-Universität Hannover hatte zuvor in einem offenen Brief mit zwei Kolleginnen bundesweit dazu aufgerufen, die Probleme durch die kurzfristige Schließung der Uni-Gebäude zu berücksichtigen. Dem Aufruf haben sich inzwischen fast 12.000 Hochschulangehörige angeschlossen.

Frau Prof. Mayer, Sie haben sich mit anderen Professoren dafür eingesetzt, das Sommersemester 2020 angesichts der Corona-Krise bundesweit als sogenanntes Nichtsemester zu werten. Ist Ihre Initiative gescheitert?

Nein, überhaupt nicht. Was die KMK jetzt formuliert, entspricht in breiten Teilen dem, was wir gefordert haben. Studierenden, die wegen Covid-19 keine oder nicht alle vorgesehenen Leistungen erbringen können, sollen keine Nachteile entstehen. Es deckt sich auch mit dem, was viele Hochschulen in Deutschland jetzt beschließen. Der Begriff Nichtsemester war vielleicht unglücklich gewählt. Wir wollen niemanden aufhalten, aber wir sehen auch, dass auf uns alle gravierende Probleme zukommen.

„Keiner kann versprechen, dass das Semester sicher ist“: Ruth Mayer. Quelle: privat

Sie befürchten, dass etliche Studenten die vorgegebenen Leistungen in diesem Sommersemester nicht schaffen. Dabei bereiten sich die Hochschulen in Hannover aktuell alle auf die Lehre per Internet vor. Wo sehen Sie Probleme?

Etlichen Studenten fehlt die technische Ausstattung für digitale Seminare. Sie haben in ihren Wohngemeinschaften oft nur langsames Internet, nicht alle haben schnelle Laptops mit Webcam, und vor allem internationale Studierende gehen oft nur per Smartphone online. Sie nutzen in normalen Zeiten das freie WLAN in der Uni und die Computerpools, die jetzt nicht zugänglich sind. Und die geschlossenen Bibliotheken sind ein großes Problem.

Warum sind die Bibliotheken so wichtig?

Studierende müssen oft noch Hausarbeiten aus dem Wintersemester schreiben oder stecken in ihrer Abschlussarbeit. Sie haben jetzt aber keinen Zugang zu ihrem Material. Nur ein Bruchteil der Fachliteratur ist digital verfügbar. Es ist schlicht zu teuer für deutsche Bibliotheken, Fachbücher nur als E-Books zu kaufen.

Gibt es dafür keine Lösung?

Die Mitarbeiter in der Uni-Bibliothek unternehmen große Anstrengungen. Sie scannen uns jetzt Material ein, aber nur das wirklich wichtige, weil sie sonst nicht hinterherkommen. Die Hausarbeiten und Abschlussarbeiten werden jetzt erst einmal auf Eis liegen. Das Prüfungsamt hat bereits Fristverlängerungen ausgesprochen. Das hat dann aber wieder Nachwirkungen auf Bewerbungsfristen im weiteren Studienverlauf. Oder Studierende kurz vor dem Abschluss sorgen sich, dass sie ins Wintersemester rutschen und dann noch einmal Gebühren zahlen müssen.

Reagieren die Hochschulen darauf?

Nicht alle, aber viele geben wirklich ihr Bestes. An der Leibniz-Universität arbeiten alle auf Hochtouren – und versuchen, an allen Ecken und Enden Lösungen zu finden. Aber es bleibt dabei, dass es im Moment mehr Ausnahmen als Regelmäßigkeiten gibt. Viele Antworten und Lösungen müssen wir erst noch finden, und es wird nicht alles so rund laufen wie noch im Wintersemester.

Wie gut sind denn die Dozenten auf die digitale Lehre vorbereitet? An der Leibniz-Uni laufen im Sommersemester rund 1500 Lehrveranstaltungen.

Gerade Lehrende mit sechs bis acht Veranstaltungen im Semester kommen an ihre Grenzen, wenn sie alles kurzfristig auf digitalen Unterricht umstellen sollen. Das sind oft Einführungsveranstaltungen und Grundlagenseminare, die viel Kontakt und direkten Austausch mit den Studierenden erfordern. Wenn dann noch die Kinder zu Hause sind oder Pflegeaufgaben kommen, ist das nicht mehr zu leisten. Ich denke, die Stellungnahme der KMK sagt genau das, was wir auch sagen wollten: Kein Mensch kann versprechen, dass das Semester wirklich gesichert ist, auch wenn wir alle daran arbeiten, die Dinge am Laufen zu halten.

Die Leibniz-Uni rüstet jetzt ihre Serverkapazitäten auf. Reicht das für all die Seminare, die online laufen sollen?

Wenn wir alle gleichzeitig zu unseren normalen Seminarzeiten digital in interaktiven E-Learning-Kursen unterrichten, bricht das Netz zusammen. Wir haben die Maßgabe bekommen, auch asynchrone Angebote zu machen. Wir stellen Aufgaben oder Vorlesungen ins Netz, die Studenten bearbeiten das zeitlich versetzt.

Manchen Studenten sind ihre Jobs weggebrochen. Hören Sie das auch?

Das ist ein Riesenproblem. Sie suchen jetzt neue Jobs, um sich zu finanzieren. Doch die Arbeit als Erntehelfer oder im Supermarkt ist zeitaufwendig, weil schlechter bezahlt. Es ist schwer, nebenher einem Studium nachzugehen. Andere Studierende melden sich freiwillig in der Pflege und wollen dringend in der Krise helfen. Ich bekomme aber auch zunehmend Mails von Studenten, die von psychischen Problemen berichten.

Was bedrückt Studenten, die Ihnen schreiben?

Diese Studierenden haben Angst, dass sie das alles nicht packen. Manche haben sich vielleicht vorher schon mit dem Studium schwer getan. Nun belastet sie diese Grenzsituation, in der wir uns befinden, weil alle Routinen aufgehoben sind. Viele Studierende haben plötzlich Angst um nahe stehende Menschen, die in besonders vom Coronavirus betroffenen Gebieten mit vielen Krankheitsfällen leben. Man kann sich ja vorstellen, dass junge Leute etwa mit Familie im Iran oder Spanien, die momentan ganz allein in einem Wohnheimzimmer sitzen, sich nur schlecht auf die Vorbereitung eines Seminars zum amerikanischen Modernismus konzentrieren können.

