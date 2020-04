Hannover

Die Hochschulen in Hannover sind aktuell für Studenten gesperrt, Treffen in Gruppen sind zur Eindämmung des Coronavirus untersagt. Dennoch soll das Sommersemester 2020 nicht verloren gehen, darauf hat sich die Kultusministerkonferenz (KMK) vor Kurzem geeinigt. Überall laufen die Vorbereitungen für digitale Lehrangebote als Ersatz für Seminare und Vorlesungen. Diskussionen und Nachfragen? Eingeschränkt möglich – wenn der Server nicht zusammenbricht. Doch wie sollen Musik- und Sportstudenten lernen, wenn ihre Dozenten sie nicht praktisch anleiten?

Leibniz-Uni rüstet ihre Server auf

Die Leibniz-Universität baut ihre Server für die Online-Lehre gerade stark aus. Wie die Tierärztliche Hochschule Hannover (Tiho) startet die Uni das Semester am 20. statt 14. April. „Manches wird auch holpern am Anfang“, sagt Professorin Elfriede Billmann-Mahecha, Vizepräsidentin für Lehre. Videokonferenzen statt Seminare sind eine Möglichkeit. Professoren nehmen aber auch Vorlesungen ohne Zuhörer auf oder stellen Folien ins Netz und erläutern sie per Podcast. Das Einfachste: Studenten schicken den Dozenten bearbeitete Arbeitsblätter per Mail und bekommen sie korrigiert zurück.

Ungeklärt ist noch, wie die Uni Prüfungen mit 500 Teilnehmern nachholen will, solange Treffen untersagt sind. Bekommen Studenten dieses Semester durch die erschwerten Bedingungen Probleme, sollen im Einzelfall Lösungen gefunden werden.

Hochschule Hannover unterrichtet längst

An der Hochschule Hannover läuft der Digitalunterricht bereits. Denn die Fachhochschule startet traditionell Anfang März ins Sommersemester – da gab es die Kontakteinschränkungen wegen des Virus noch nicht. Nach kurzer Unterbrechung haben viele Dozenten ihr Programm umgestellt. „Wir haben sehr kurzfristig unsere E-Learning-Kapazitäten aufgerüstet“, berichtet Präsident Josef von Helden. Doch das hat Grenzen: Modedesigner und Maschinenbauer brauchen Werkstätten mit Nähmaschinen und Versuchsaufbauten.

Prof. von Helden setzt dabei auf Flexibilität in den Fakultäten. „Wir wollten Prüfungen verschieben, doch manche Studenten finden genau das nicht gut.“ Teils soll es nun statt Klausuren Hausarbeiten oder Online-Prüfungen geben. „Wenn Studenten die geforderten Leistungen nicht erbringen können, soll sich das nicht nachteilig auswirken“, betont von Helden. Fehlversuche werden nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet.

MHH will im Zweifel Corona-Test

An der Medizinischen Hochschule Hannover läuft ab 20. April der digitale Lehrbetrieb – allerdings zeitversetzt. Es gibt keine Angebote wie Videochats, in denen sich Dozenten und Studenten zeitgleich austauschen. Zunächst wollte Studiendekan Prof. Ingo Just das Semester auf den 1. Mai verschieben. Das ist nicht mehr notwendig. „Die Vorbereitungen sind super gelaufen, die Dozierenden haben alle tolle Ideen eingebracht“, berichtet Just. Praktischen Unterricht am Patienten verschiebt die MHH zunächst.

Die Prüfungen zum Zweiten Staatsexamen für Mediziner finden in Niedersachsen Mitte April statt – mit Mundschutz und zehn Quadratmeter Platz für jeden in der Klausur. Und in Zweifelsfällen mit Attest, dass keine Corona-Infektion vorliegt. Die angehenden Mediziner starten danach ihr praktisches Jahr.

Musikhochschule setzt auf Selbststudium

Die Musikhochschule Hannover geht am 4. Mai statt 4. April ins Sommersemester und setzt zunächst auf „Selbststudium mit digitaler Unterstützung“. Präsidentin Susanne Rode-Breymann hofft, dass im Juni und Juli wieder direkter Unterricht möglich ist. Bisher sind die Übungsräume gesperrt, die für Musiker so entscheidend sind. „Wir sind eine analoge Hochschule. Wenn die Studenten vier Monate nicht üben, ist ihre Karriere dahin.“ Rode-Breymann ist erleichtert, dass das Semester stattfindet, auch weil die Lehrbeauftragten als selbstständige Musiker dringend auf Einnahmen angewiesen sind.

Tiho verschiebt praktische Übungen

Tiere untersuchen können die Tiho-Studenten im Sommersemester zunächst nicht. Die Dozenten konzentrieren sich in der digitalen Lehre auf die Theorie. Dabei helfen Lehrvideos und Übungsprogramme zu Krankheitsfällen. „Wir sind gut aufgestellt, weil wir eine rege E-Learning-Beratung haben“, sagt Sprecherin Sonja von Bredthorst.

Von Bärbel Hilbig