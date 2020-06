Corona-Pandemie - „Stand up for Love“: Hochzeitsplaner protestieren in Hannover

Mit einer symbolischen Festtafel auf dem Opernplatz Hannover haben rund 50 Hochzeitsplaner gegen die Corona-Auflagen demonstriert. Allein für das Frühjahr rechnet die Branche mit einem Verlust von bundesweit bis zu einer Milliarde Euro.