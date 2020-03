Hannover

Ein Intercity-Express der Deutschen Bahn mit 220 Passagieren an Bord ist am Freitagvormittag auf seinem Weg nach Hannover in Braunschweig gestoppt worden. Der Grund: An Bord gab es einen Corona-Verdacht. Nach Angaben der Bundespolizei hatte ein Passagier auffällige Symptome der Krankheit aufgewiesen. Die Bahn schaltete das Gesundheitsamt in Braunschweig ein und stoppte den Zug gegen 11.15 Uhr im Braunschweiger Bahnhof.

Noch ist der Verdachtsfall nicht bestätigt. Der betroffene Reisende ist zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden. In dem Wagen, in dem der Mann gesessen hat, befanden sich, wie die Bundespolizei mitteilt, noch weitere 16 Reisende. „Keiner von ihnen hatte allerdings direkten Kontakt zu dem Betroffenen“, sagt Bundespolizeisprecher Martin Ackert.

Zugchef hatte direkten Kontakt zu dem Reisenden und steht unter Quarantäne

Doch auch nachdem der möglicherweise erkrankte Mann den Zug verlassen hatte, konnte der ICE seine Fahrt nicht fortsetzen. Denn der Zugchef, der als einziger beim Kontrollieren der Fahrkarte direkten Kontakt mit dem Reisenden gehabt hatte, wurde vorsorglich nach Hause geschickt und unter Quarantäne gestellt. „Ohne Zugchef konnte der Zug nicht weiterfahren“, sagt Bundespolizeisprecher Ackert. Die Insassen des ICE mussten von Braunschweig aus andere Züge nutzen, um ihr Ziel zu erreichen.

Lesen Sie auch

Von Tobias Morchner