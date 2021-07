Hannover

Wer noch nicht geimpft ist, kann sich an den kommenden beiden Wochenenden ohne Termin im Impfzentrum Hannover von Landeshauptstadt und Region auf dem Messegelände impfen lassen. Für die Aktion stehen der Impfstoff von Astrazeneca sowie Johnson & Johnson zur Verfügung, wie die Stadt Hannover am Mittwoch angekündigt hat.

Impfangebot ohne Anmeldung: An diesen Tagen braucht man kein Termin

Das Angebot kann am Sonnabend, 10. Juli, und am Sonntag, 11. Juli, sowie am Sonnabend, 17. Juli, und am Sonntag, 18. Juli, jeweils in der Zeit von 9 bis 16 Uhr in Anspruch genommen werden. Personen, die das Impfangebot ohne Anmeldung wahrnehmen möchten, müssen das 18. Lebensjahr vollendet und dürfen noch keine Erstimpfung erhalten haben.

Zur Impfung ist ein gültiger Ausweis mit Lichtbild und, falls vorhanden, ein Impfpass mitzubringen. Personen, die das Impfangebot zum Impfen ohne Termin mit Astrazeneca oder Johnson & Johnson wahrnehmen wollen, sollten den regulären Anmeldebereich in der Halle 26 des Messegeländes nutzen.

Impftermine buchen - auch weiterhin über das Impfportal möglich

Bei diesem Impfangebot ohne Termin kann es je nach Andrang zu Wartezeiten kommen, sagt der Stadtsprecher. Denn im Impfzentrum sei zunächst die Registrierung mit den persönlichen Daten nötig. Weiterhin besteht die Möglichkeit, über das Impfportal unter www.impfportal-niedersachsen.de einen Termin zum Impfen zu buchen.

Von Mathias Klein