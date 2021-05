Hannover

Im Impfzentrum von Landeshauptstadt und Region Hannover ist jetzt auch der seit Längerem erwartete Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson eingetroffen. Am Donnerstag seien auf dem Messegelände 2900 Dosen des Präparats angekommen, berichtete Regionssprecher Christoph Borschel auf Anfrage.

Einsatz in den mobilen Impfteams

Wer jetzt mit diesem Impfstoff mit der offiziellen Bezeichnung „Janssen COVID-19 Vaccine“ geimpft wird, ist noch unklar. Johnson & Johnson soll aber vor allem von den mobilen Impfteams genutzt werden, die in der Region unterwegs sind und Risikogruppen etwa an deren Wohnort impfen, sagte der Sprecher. Denn weil Johnson & Johnson im Gegensatz zu den drei anderen derzeit freigegebenen Impfstoffen nur einmal geimpft werden muss, eigne es sich besonders für die mobilen Impfteams. Die zwölf Teams seien derzeit vorwiegend für Zweitimpfungen in Wohnstiften und in Notunterkünften unterwegs.

Die mobilen Impfteams sollen auch möglichst schnell dort eingesetzt werden, wo Menschen in der Region Hannover in prekären Wohnverhältnissen leben. Dort gibt es nach Einschätzung von Experten ein erhöhtes Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren.

10 Millionen Dosen für Deutschland

Nach den bisherigen Planungen soll Deutschland bis Ende Juni insgesamt mehr als 10 Millionen Dosen des Vakzins von Johnson & Johnson erhalten. Politiker und Virologen haben wegen der nur einmaligen Impfung die Hoffnung mit diesem Impfstoff die Impfkampagne zu beschleunigen.

Von Mathias Klein