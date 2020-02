Hannover

Vier Tage lang habe die Feuervögel aus Hannover den venezianischen Karneval gefeiert – am Sonntagnachmittag sprach sich dann unter den Kostümierten in Venedig mehr und mehr herum, was zunächst niemand glauben wollte: „Von der Absage des Karnevals haben wir zuerst per Whatsapp aus Hannover erfahren“, schildert Carl-Werner Möller-Hof zum Berge am Rosenmontag die Ereignisse vom Vortag. „Alle waren sehr irritiert.“ Eigentlich sollte der Karneval bis Dienstag dauern. Das Coronavirus ist der Grund für die Absage.

Regelmäßig reist die hannoversche Gruppe Feuervögel zu einer der prächtigsten Karnevalsfeiern der Welt. In ihren farbenfrohen, ausufernden Verkleidungen werden die Feuervögel zwischen Rialtobrücke, Markusdom oder Dogenpalast selbst zu Hinguckern.

Verkleidungen aus der griechischen Mythologie

Die Rialtobrücke – an diesem Rosenmontag frei von Karnevalisten. Quelle: Carl-Werner Möller-Hof zum Berge

Die fünf hannoverschen Karnevalisten tragen auch in diesem Jahr aufwendige Verkleidungen, die Wasserwesen aus der griechischen Mythologie verkörpern: etwa Poseidon, den Gott des Meeres, die beiden Frauen stellen Nixen dar. „Mit unseren Kostümen sind wir auch in diesem Jahr wieder gut angekommen“, sagt zum Berge.

„Die Stadt ist leer“

Nach der Absage fallen die Hannoveraner in ihren Kostümen sogar noch stärker auf – vielen anderen ist die Lust am Verkleiden vergangen. Am Rosenmontag sind laut zum Berge nur noch wenige Menschen in Kostümen unterwegs – „die Stadt ist leer“. Viele Geschäfte seien geschlossen, viele Menschen tragen laut zum Berge Mundschutz.

In Italien breitet sich das neuartige Virus derzeit stark aus. In Europa ist Italien mit mehr als 150 bestätigten Infektionen das am stärksten betroffene Land. Drei Infizierte sind in Italien bisher gestorben. Italien ergreift mittlerweile radikale Maßnahmen gegen das Coronavirus.

„Viele tragen Mundschutz“

Keine Karnevalisten zu sehen, aber viele Menschen mit Schutzmasken: Venedig am Sonntag nach der Absage des Karnevals. Quelle: Cheng Tingting/XinHua/dpa

Dazu gehörte auch die Absage des Rosenmontags in Venedig. „Sonst fallen am Rosenmontag eine Million Italiener in Venedig ein – das sollte wohl unbedingt verhindert werden, damit sich im Karneval das Virus nicht weiter ausbreitet“, schätzt Möller.

Er schildert die Eindrücke nach der Absage am Sonntag: „Wir sind noch Essen gewesen, um 23 Uhr auf dem Heimweg war die Stadt leer, wo sonst viele Menschen in Kostümen unterwegs sind. Es war Totenstille.“

Fährt der Zug?

Spannend wird, ob die Feuervögel nach Hause kommen. Geplant ist, dass die Gruppe am Montagabend den Nachtzug von Venedig nach München nimmt – am Sonntagabend ist ein Zug an der Grenze von Österreich nach Deutschland gestoppt worden, kurzzeitig wurde der Bahnverkehr sogar ganz eingestellt. Es bestand der Verdacht, dass zwei Deutsche an Bord sich angesteckt haben könnten. Nachdem es Entwarnung gab, wurde der Zugverkehr wieder aufgenommen.

Die Feuervögel hoffen, dass sich das bis zur geplanten Ankunft in Hannover am Mittwoch nicht noch einmal ändert. „Im Moment haben wir keine Nachricht, dass der Zugverkehr eingestellt wird“, sagt zum Berge.

