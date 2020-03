Hannover

Eltern in der Region Hannover können sich darauf einstellen, dass sie im April keine Beiträge für in der Corona-Krise geschlossene Betreuungseinrichtungen bezahlen müssen. Die Bürgermeister im Umland und die Landeshauptstadt haben sich am Montag in einer Telefonkonferenz auf eine solche regionsweit einheitliche Lösung verständigt. Das sagte Wunstorfs Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt ( CDU) der HAZ. Eberhardt ist Sprecher der Bürgermeister in der Region. „Es ist eine außergewöhnliche Zeit, das erfordert außergewöhnliche Maßnahmen. Die Leute sind verunsichert, da müssen wir ihnen helfen.“

Der März wird nicht erstattet

„Die Leute sind verunsichert, da müssen wir ihnen helfen“: Wunstorfs Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt. Quelle: Rita Nandy

Bereits gezahlte Beiträge für den März sollen nicht erstattet werden – um Bürokratie zu vermeiden, wie Eberhardt sagte. Allerdings, so die Überlegung der Verwaltungschefs, werden die bereits geleisteten Beiträge für den März durch die Erstattung des gesamten Monats April aufgefangen, denn die Schließung der Betreuungseinrichtungen gilt vorerst nur bis zum 18. April. Sollte die coronabedingte Einstellung der Kinderbetreuung verlängert werden, werde man dann weitersehen. „Es ist eine pauschale Lösung, keine Spitzabrechnung.“

„Wir haben von vielen Eltern die Rückmeldung bekommen, dass sie durch Kurzarbeit oder Jobverlust finanzielle Schwierigkeiten befürchten“: Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer. Quelle: Patricia Chadde

Der Beschluss der Verwaltungschefs muss jetzt noch in jeder einzelnen Stadt und Kommune umgesetzt werden. Langenhagens Verwaltungschef Mirko Heuer ( CDU) wollte den Rat am Montagabend darüber abstimmen lassen. Damit wolle die Stadt Langenhagen die Eltern in der Corona-Krise entlasten, sagte Heuer. „Wir haben von vielen Eltern die Rückmeldung bekommen, dass sie durch Kurzarbeit oder Jobverlust finanzielle Schwierigkeiten befürchten.“ Er hoffe, dass der Rat die Eilbedürftigkeit erkenne. Denn die Ratssitzung am Montagabend ist vorerst die letzte in Langenhagen.

Auch in Hannover könnte es eng werden. Die Stadt prüfe derzeit, wie die Empfehlung umgesetzt werden kann, sagte eine Sprecherin. „Über eine Änderung der Entgeltsatzung muss der Rat entscheiden. Ob das Donnerstag schon sein kann, wird geklärt.“ In anderen Kommunen finden wegen der Corona-Krise schon gar keine Ratssitzungen mehr statt. Wunstorfs Bürgermeister Eberhardt will die Beitragsstundung über den Verwaltungsausschuss regeln. Ob das in anderen Kommunen geht, ist nicht immer klar.

Städte wollen Träger weiter unterstützen

Doch die Überlegungen in den Städten gehen weiter. Die meisten Kinderbetreuungseinrichtungen werden von freien Trägern wie der AWO, der Diakonie oder Elternvereinen erbracht. Die Verwaltung in Hannover und andernorts will nach Informationen der HAZ diesen weiter die Betriebskostenzuschüsse zahlen. Das ist rechtlich nicht ohne Weiteres möglich, da es für solche Zahlungen keinen Rechtsgrund gibt, wenn die Träger keine Leistungen mehr erbringen oder nur noch reduzierte. Die Zahlungen sollen aber weiterlaufen, „damit die Träger das Personal jetzt nicht freisetzen müssen“, wie Langenhagens Bürgermeister Heuer sagte. „Wir werden die Situation erleben, dass wir jede Kraft brauchen.“ Etwa wenn der Regelbetrieb hoffentlich bald wieder losgehe – oder weil die Betreuungskräfte selbst reihenweise krank werden.

