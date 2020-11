Hannover

In der Schule sollen Schüler Maske tragen und Abstand halten. Doch auf dem Weg dorthin drängen sie sich meist eng an eng an Haltestellen und in Bus oder Bahn. Neben Eltern und Lehrern versetzt das angesichts der Corona-Pandemie auch viele andere Bürger in Sorge. Im Schulausschuss der Region Hannover fordern SPD- und CDU-Fraktion jetzt, private Busunternehmen zusätzlich mit dem Schülertransport zu beauftragen. Dazu sollten auch Reisebusse privater Unternehmen gemietet werden, so der Vorschlag der Politiker. Die Grünen-Fraktion fordert außerdem, mit Schulleitern, Üstra und Regiobus über versetzte Schulanfangszeiten zu sprechen.

Warten ohne Maske und Abstand

„Bei sinkenden Temperaturen verstärkt sich das Problem, weil dann kein Schüler mehr mit dem Rad fährt“, sagt CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek. In den Wartezonen hielten Schüler sich nicht an Masken und Mindestabstände. „Ich vermisse dort Lehrer als Aufsicht.“ Der Antrag sei überfällig, betont Matthias Ahäuser, Elternsprecher im Ausschuss. Und berichtet von Kleinbussen für Förderschüler, die komplett besetzt sind. „Da die Schüler dort jeden Tag wechselnd mit anderen Kindern sitzen, führt ein Schüler mit Corona schnell zu zahlreichen K-1-Kontakten.“ So ist es an der Schule seines Kindes kürzlich geschehen.

„Die Vorstellung, dass wir das Problem lösen, indem wir einfach die Zahl der Busse verdoppeln, ist unrealistisch. Es gibt gar nicht genügend Busse“, sagt Verkehrs- und Schuldezernent Ulf-Birger Franz. Die Regionsverwaltung versuche aber bereits, über private Unternehmer weitere Busse zu beschaffen, die für den öffentlichen Nahverkehr zugelassen sind. „Das ist in Vorbereitung.“ Ab Mitte Dezember stehen zum Fahrplanwechsel außerdem zusätzliche Busse zur Verfügung, die die Region vorher bestellt hatte.

Reisebusse nicht geeignet

„Aber das hat Grenzen. Wir können den Nahverkehr nicht beliebig erweitern“, meint der Dezernent. Reisebusse sind aus seiner Sicht nicht geeignet, für sie gelten andere Vorschriften. So müssten alle Fahrgäste im Bus sitzen.

Eine echte Entzerrung ist nach Einschätzung des Verkehrs- und Schuldezernenten nur möglich mit gestaffelten Schulanfangszeiten. „Die Situation an Haltestellen im Umland lässt sich entflechten, wenn die Sekundarstufe II später anfängt.“ In Hannover gebe es eine enge Taktung der Stadtbahnen. „Wenn Schulen, die eng beieinanderliegen, zehn Minuten versetzt starten, gibt das eine immense Entlastung.“ Damit gebe es teils sehr gute Erfahrungen. Andere Schulleitungen würden sich nach Franz’ Erfahrung sperren. „Sie begründen das damit, dass an ihrer Schule der Unterricht seit Jahrzehnten zur gleichen Zeit beginnt.“

Adam Wolf (Piraten) glaubt dagegen, nur eine Taktverdichtung könne helfen. „Die Überfüllung war vorher schon chronisch.“ 30 Millionen Euro stellt Verkehrsminister Bernd Althusmann zur Verfügung, damit in Niedersachsen mehr Busse für die Schülerbeförderung zur Verfügung stehen. Die Grünen wollen, dass dieses Geld dringend beansprucht wird.

Aus Sicht der CDU-Regionsfraktion ist der Handlungsbedarf groß. „Die Fahrzeuge sind so ausgelastet, dass Abstand Halten nicht möglich ist“, sagt Fraktionschef Schlossarek. „In der Schule getrennt und im Schülerverkehr gedrängt, das ist die traurige Erkenntnis der letzten Wochen.“ Deshalb fordere die CDU von den beiden Verkehrsunternehmen Üstra und Regiobus, die Pläne für zusätzliche Busse zu konkretisieren, damit die Region Hannover von der Landesförderung profitieren können.

„Die Verkehrsunternehmen versuchen auch heute schon, die Werkstattreserven so weit wie möglich zu reduzieren und in Abhängigkeit von Wartungs- und Reparaturarbeiten einzelne Fahrzeuge zusätzlich im Schülerverkehr einzusetzen", berichtet Franz. Durch die bereits erfolgte zeitliche Staffelung im Schulbetrieb könnten überdies weitere Fahrzeuge heute schon mehrfach eingesetzt werden, zum Beispiel bei der Stadtbahn als Verstärker zwischen Hauptbahnhof und Altenbekener Damm. Pläne für den Einsatz weiterer Busse ab Dezember sollen in der kommenden Woche im Verkehrsausschuss vorgestellt werden.

