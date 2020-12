Hannover

Ab Mittwoch (16. Dezember) gilt in den Krankenhäusern in Hannover und im Umland ein generelles Besuchsverbot. Damit kehren die Kliniken zur Regelung aus dem Lockdown im vergangenen Frühjahr zurück, sagte der Sprecher des Regionsklinikums, Steffen Ellerhoff. Betroffen davon sind alle Standorte des Regionsklinikums, die Häuser von Diakovere, das Vinzenzkrankenhaus, das Clementinenhaus, die Paracelsus-Klinik und die Sophienklinik . Für die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und das Kinderkrankenhaus gelten besondere Regelungen. In der MHH sind die Besuche beispielsweise auf eine Person beschränkt, wer zu einem Patienten möchte, muss sich mindestens 24 Stunden vorher anmelden.

„Infektionen in den Kliniken verhindern“

Hintergrund sind die weiter steigenden Infektionszahlen und die damit einhergehenden zunehmenden Fälle von Patientinnen und Patienten mit Covid-19 in den Krankenhäusern. Der Besucherstopp sei ein weiterer Beitrag, alle nicht unbedingt notwendigen Kontakte weiter zu minimieren, meint Ellerhoff. Das Besuchsverbot diene dem Schutz aller Patientinnen und Patienten sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken. Ausnahmen von dem generellen Besuchsverbot können in medizinische begründeten Ausnahmesituationen sowie in geburtshilflichen und palliativmedizinischen Situationen erfolgen. Beispielsweise dürfen Patienten besucht werden, die im Sterben liegen, Väter dürfen ihre neugeborenen Kinder und deren Mütter besuchen.

Von Mathias Klein