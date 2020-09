Hannover

In vielen Unternehmen, Verbänden und Vereinen wird derzeit über Luftreinigungsgeräte diskutiert, die die Raumluft von möglicherweise vorhandenen Corona-Viren befreien sollen. Auch wenn es um Corona-Fälle in Schulen, Kitas und Altenheime geht, sind die Luftreinigungsgeräte immer wieder ein Thema. Zahlreiche Hersteller versuchen derzeit, ihre Anlagen zu verkaufen. Allerdings ist die Wirkung bei den Experten umstritten.

Hochwerte Filter sind nötig

Erst vor wenigen Wochen hat die Universität der Bundeswehr in München Ergebnisse eines Tests einer solchen Anlage veröffentlicht. Demnach filtert eine mit speziellen Filtern ausgerüstete transportable Anlage 99,995 Prozent der Viren aus der Raumluft innerhalb von kurzer Zeit heraus. Getestet wurde das in einem 80 Quadratmeter großen Raum. Voraussetzung ist aber, dass die Anlage mit hochwertigen Filtern der Klasse H14 ausgerüstet ist.

Damit stellten Raumluftreiniger mit großem Volumenstrom „eine sehr sinnvolle technische Lösung dar, um in Schulen, Büros, Geschäften, Wartezimmern, Gemeinde- und Vereinshäusern, Aufenthalts- und Essensräumen“ die Infektionsgefahr durch Aerosole stark zu verringern, schreiben die Wissenschaftler. Sie könnten aber auch in Gebäuden mit Klimaanlagen unterstützend eingesetzt werden. Etwa dort, wo sich mehrere Menschen über längere Zeiträume gemeinsam aufhalten (Wartebereiche und Arbeitsplätze) oder in denen aufgrund der Arbeitslast viel Aerosol ausgestoßen wird, wie in Fitnessstudios. Allerdings haben die Anlagen einen Nachteil: Der Filter sollte nach Ansicht der Experten von der Bundeswehruni alle 24 Stunden für mindestens 30 Minuten auf hundert Grad erhitzt werden.

Am besten: Fenster öffnen

Das Landesgesundheitsamt in Hannover sieht das aber ganz anders. Der Aufwand bei der Luftreinigung vor allem in größeren Gebäuden sei technisch derart hoch, dass solch ein Projekt kaum flächendeckend und trotzdem kurzfristig zu bewältigen sei, meint Herbert Grams, der sich am Niedersächsischen Landesgesundheitsamt mit Innenraumhygiene beschäftigt. Vor allem aber ließen sich mit einfacheren Mitteln ausreichend gute Ergebnisse erzielen – dazu zählt regelmäßiges Durchlüften. „Viele Leute glauben grundsätzlich, dass eine technische Lösung immer die beste ist“, sagt Grams, „dabei gibt es oft viel einfachere Wege.“

Auch das Umweltbundesamt hält regelmäßiges Lüften von Räumen für die derzeit beste und sicherste Lösung. Und die Behörde warnt sogar vor dem Gebrauch von Ionisierungsgeräten zur Verbesserung der Raumluft, wie sie derzeit unter anderem Arztpraxen in der Region Hannover angeboten werden. Denn bei dem Verfahren entstehe das giftige Ozon, das zu Reizungen und Erkrankungen der Atemwege führen kann, sagt Anja Daniels vom Umweltbundesamt. Außerdem könne es bei der Ionisierung weitere chemische Prozesse geben, die sich negativ auf die Luft auswirken könnten. Das sei aber noch nicht gründlich untersucht.

