Hannover

Wie viele Schulleiter setzt Anke Berndt in die Pläne zur Wiedereröffnung der Schulen große Hoffnungen. „Viele Familien bei uns in Badenstedt leben in sehr angespannten Verhältnissen. Die Eltern melden sich nicht bei uns, unsere Fürsorge für die Kinder ist unterbrochen“, berichtet die Leiterin der Gebrüder-Körting-Schule. In rund der Hälfte der Familien, schätzt Berndt, haben die Grundschüler keinen eigenen Arbeitsplatz und oft auch keinen Internetzugang. „Wir können diese Kinder nicht dauerhaft zu Hause lassen. Unterricht läuft über die Beziehung zu uns Lehrern.“

Der Schulstart für die Viertklässler am 4. Mai ist aus Berndts Sicht deshalb nur ein erster Schritt. Die Lehrer haben bisher mit Videofilmen und Anschreiben über die Schulplattform Kontakt gesucht, aber nur rund die Hälfte der Schüler erreicht. „Auf Arbeitsblätter haben wir verzichtet, weil das die Familien stresst. Denn einige Eltern können ihren Kindern dabei nicht helfen.“ Nun arbeiten die Lehrer an einfachen Aufgaben, die aufmuntern.

Gleichzeitig fragt sich die Schulleiterin, wie es laufen soll, wenn alle Kinder wieder in die Schule kommen. Sie denkt auch bereits an die Zeit nach den Sommerferien, wenn das neuartige Coronavirus längst nicht verschwunden sein wird. Berndt befürchtet, dass die Räume in der Schule und auch die Mitarbeiter nicht ausreichen, wenn der Schulbetrieb in kleinen Gruppen läuft. Denn schließlich können etliche Lehrkräfte nicht unterrichten, weil sie zu einer Risikogruppe gehören.

Von Bärbel Hilbig