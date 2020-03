Coronavirus-Liveticker: Aktuelle Lage in Hannover und Niedersachsen im Überblick

+++ Übersicht: Alle Bundesländer schließen Schulen +++

Alle Bundesländer kündigten am Freitag an, Schulen und Kindertagesstätten für die kommenden Wochen zu schließen, um die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Ab Montag bleiben die Schulen und Kitas flächendeckend in Bayern, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Hessen, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg zu. Brandenburg folgt am Mittwoch. Der Betrieb bleibt in den meisten Fällen bis zum Ende der Osterferien ausgesetzt, also für vier bis sechs Wochen. In Berlin und Sachsen schließen Schulen und Kitas stufenweise. Auch in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns fällt der Unterricht aus.