Sicher ist offenbar nur eines: Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt in der Region Hannover stetig weiter an. Doch die großen Auslöser, Hotspots und Superspreader, lassen sich nicht ausmachen. Reiserückkehrer, Party-Jugendliche, Sportveranstaltungen oder Großfamilien – gibt es einen Haupt-Ansteckungsherd, den man kontrollieren könnte? Gespräche in Familie und Freundeskreis landen jetzt oft bei der Frage, welches Verhalten angesichts der aktuellen Entwicklung der Pandemie sinnvoll erscheint.

„Viele Patienten wissen einfach nicht, wo sie sich angesteckt haben könnten“, berichtet Professor Matthias Stoll, Infektiologe an der Medizinischen Hochschule Hannover. Das war in der ersten Corona-Welle im Frühjahr noch ganz anders. Zahlreiche Infektionen ließen sich klar auf Ursachen wie den Skiurlaub in Ischgl zurückführen. Die MHH-Ärzte befragen ihre Patienten auch jetzt sehr genau. Tests ergeben dann manchmal, dass Ehepartner oder Kollegen das Virus ebenfalls in sich tragen. „Wir finden vielleicht ein kleines Nest, aber es lässt sich nicht einmal mehr in Erfahrung bringen, in welcher Reihenfolge die Leute sich angesteckt haben“, erzählt Stoll.

Ansteckung in Familie und unter Freunden

Das Gesundheitsamt der Region Hannover, das den Ansteckungsketten nachzuspüren versucht, kommt seit Wochen zu dem gleichen Schluss: Die Bürger stecken sich aktuell vor allen Dingen im privaten Umfeld an. „Die Infektionsübertragung passiert da, wo Menschen Abstände nicht einhalten“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. In der Familie, unter Freunden, bei privaten Feiern auch mit wenigen Personen – in Situationen, in denen das Maskentragen befremdlich erscheint. Schulen und Kitas dagegen haben sich dagegen bisher nicht als größere Ansteckungsquelle erwiesen.

Doch warum ist die Ansteckungsrate in einzelnen Kommunen der Region wie Uetze, Hemmingen oder aktuell Wennigsen so hoch? Sind hier nicht Ursachen für die schnelle Verbreitung des Virus zu finden? Meistens nicht. Bei der 7-Tage-Inzidenz wird die Zahl der Neuinfektionen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Bei kleinen Kommunen mit nur 20.000 Einwohnern reichen wenige Erkrankungen, um den Inzidenzwert steigen zu lassen. „Für die Statistik zählt außerdem nur die Meldeadresse. Aber viele Bürger arbeiten und bewegen sich auch in anderen Orten in der Region“, sagt Hemmingens Bürgermeister Claus-Dieter Schacht-Gaida.

Risiko: Treffen in geschlossenen Räumen

Positiv auf das Virus Getestete haben sich oft in der Familie oder bei Freunden angesteckt. Quelle: dpa

Auch auffällig: Die Neuansteckungen verschieben sich in der Region seit einiger Zeit in die Gruppe der jüngeren Erwachsenen. Das zeigt eine Sieben-Tage-Rückschau von Mitte dieser Woche: Danach gab es mit 86 neuen Fällen unter Twens sowie 83 positiv Getesteten im Alter von 30 bis 39 Jahren dort die höchsten Werte. Auch bei den Fallzahlen seit Ausbruch der Pandemie liegen die Twens mit 981 Fällen inzwischen an der Spitze. „Da junge Leute meist geringe oder keine Symptome zeigen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Infektionsketten nicht sofort erkennen lassen“, warnt Stoll.

Dennoch sieht der Experte die Verantwortung nicht bei einer einzelnen Gruppe. Dazu verteilen sich die Infektionen doch zu stark in der gesamten Bevölkerung. „Es ist generell ein Risiko, dass wir uns bei kaltem Wetter mehr in geschlossenen Räumen treffen.“ Stoll appelliert deshalb an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen und rät in der aktuellen Situation dazu, die eigenen Kontakte einzuschränken. „Jeder kann sich selbst fragen, ob er sich unbedingt mit fünf Leuten treffen muss oder zwei nicht auch reichen.“

„Wir sollten sensibler werden“

Besuche in der Familie, gesellige Zusammenkünfte – der MHH-Infektiologe empfiehlt, darüber nachzudenken. Verabredungen zu einem Spaziergang an der frischen Luft sind bei Weitem weniger risikoreich. Bei einem Treffen in Innenräumen könnten auch Menschen, die sich einander verbunden fühlen, im Zweifelsfall Abstand halten oder Maske tragen. Vielleicht sogar beides. „Wir sollten sensibler werden, gerade wenn wir Angehörige mit chronischer Erkrankung treffen.“

Wenig glücklich ist Stoll über die zögerliche und nicht immer einheitliche Haltung von Politik und Behörden. „Das wirkt so, als sei das alles nicht wichtig.“ Der Fachmann ist angesichts der steil steigenden Kurve beunruhigt. „Bürger sollten nicht unbedingt anstreben, möglichst all das auszuschöpfen, was nicht ausdrücklich durch Coronaverordnungen verboten ist, sondern überlegen, woraus sich im eigenen Handeln vermeidbare Ansteckungsrisiken ergeben könnten.“

Gesundheitsamt: Bitte Kontakttagebuch führen

Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité hat den Bundesbürgern außerdem kürzlich in seinem NDR-Podcast empfohlen, Tagebuch über ihre täglichen Kontakte zu führen. Das erleichtert den Gesundheitsämtern im Fall einer Infektion später die Arbeit und dämmt die weitere Verbreitung des Virus ein. Denn ohne solche Hilfsmittel erinnern sich Menschen oft nach ein paar Tagen kaum noch daran, mit wem sie länger als ein paar Minuten gesprochen haben.

Den Mitarbeitern im Gesundheitsamt Hannover ist bisher niemand mit so einem Tagebuch untergekommen. „Wir empfehlen das aber ebenfalls“, berichtet Marlene Graf, stellvertretende Fachbereichsleiterin Gesundheit. „Manche rekonstruieren ihre Begegnungen anhand ihres Kalenders. Auch das hilft bereits.“

