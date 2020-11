Hannover

Blutplasma von genesenen Corona-Kranken kann akut an Covid-19 erkrankten Patienten wahrscheinlich helfen. Wie das funktioniert und wie wirksam eine solche Therapie ist, klärt jetzt eine neue Studie der Medizinischen Hochschule Hannover. Im Blutserum von Menschen, die die Krankheit überstanden haben, finden sich Antikörper gegen das Sars-CoV-2-Virus. Diese unterstützen – so die Annahme – die Immunabwehr von Infizierten gegen das Virus.

Bereits jetzt setzen Mediziner das Blutplasma in Kliniken gegen Covid-19 ein, allerdings nur als Ausnahmefall, den das Arzneimittelgesetz angesichts der Pandemie vorsieht. Erst wenn die Wirksamkeit durch Studien nachgewiesen ist, kann eine Zulassung als Therapie erfolgen. Zwei Studien untersuchen bereits die Plasmagabe an schwer Erkrankten. Die neue Studie namens Comet konzentriert sich dagegen auf Covid-19-Patienten mit milderem Krankheitsverlauf. Sie sind in Krankenhäusern in Behandlung, müssen aber noch nicht beatmet werden.

Blutplasma soll Covid-19-Kranken helfen

Die Hoffnung: Die passive Immunisierung durch die gespendeten Antikörper könnte verhindern, dass leichter an Covid-19 Erkrankte doch noch auf die Intensivstation verlegt werden müssen. „Wir gehen davon aus, dass die Immuntherapie am besten wirkt, je früher wir sie einsetzen“, sagt MHH-Professor Rainer Blasczyk. Der Transfusionsmediziner ist überzeugt, dass eine prophylaktische Behandlung — etwa für nicht infizierte Risikopatienten — die Erkrankung sogar gänzlich verhindern kann.

An der Comet-Studie nehmen 340 Covid-19-Patienten teil. Unter der Leitung von Professor Blasczyk, Leiter des MHH-Instituts für Transfusionsmedizin und Transplant Engineering, untersuchen Forscherinnen und Forscher von MHH, Kliniken in Dortmund, Krefeld, Magdeburg und Essen sowie dem Siloah-Krankenhaus Hannover, ob die therapeutische Übertragung von Antikörpern gegen Sars-CoV-2 schwere Verläufe der Erkrankung verhindern kann. Das Bundesministerium für Gesundheit fördert die Studie mit rund 3,34 Millionen Euro.

Eine Gruppe der Studienteilnehmer erhält an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 250 Milliliter Spenderplasma, die Vergleichsgruppe nicht. Labormitarbeiter am MHH-Institut für Virologie und im Twincore testen das Spenderplasma zuvor, damit es keine gesundheitsschädlichen Substanzen, aber genügend Anti-SARS-CoV-2-aktive Antikörper enthält. Die Studie läuft bis Ende 2021. Blasczyk hofft jedoch deutlich früher auf aussagekräftige Ergebnisse.

MHH sucht weitere Blutplasma-Spender

Die MHH sucht für die Studie ständig weitere Covid-19-Genesene, die Blutplasma spenden. Das ist notwendig, weil nur etwa acht Prozent der Menschen, die die Krankheit überstanden haben, die notwendige hohe Antikörpermenge im Blutplasma aufweisen. Außerdem sinkt die Konzentration von Antikörpern nach der Genesung stetig. Freiwillige können sich unter RKP-Spende@mh-hannover.de an das Institut für Transfusionsmedizin und Transplant Engineering wenden.

Von Bärbel Hilbig