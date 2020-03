Auch in den anderen Kliniken in der Region Hannover steigt die Sorge, der Erreger könnte eingeschleppt werden, nachdem am Mittwoch ein Patient aus Uetze mit Coronaverdacht ins Lehrter Krankenhaus gebracht wurde. Sie haben besondere Vorkehrungen getroffen und bitten insbesondere auch Besucher um Einhaltung der Hygienevorschriften.