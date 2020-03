Hannover

Der Sammelfahrdienstleister Moia stellt seinen Betrieb in Hannover und in Hamburg vom 1. April an vorübergehend ein. Damit reagiert das Unternehmen auf die Folgen der Corina-Epidemie. Durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens sei die Nachfrage nach Fahrten drastisch gesunken, teilt Moia mit. In den nächsten Tagen und Wochen sei damit zu rechnen, dass noch weniger Fahrten nachgefragt würden. Darum werde das Angebot nun schrittweise reduziert.

Entlassungen will Moia vermeide, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Von April an will das Unternehmen Kurzzeitarbeit für rund 900 Mitarbeiter beantragen.

Zudem „leistet Moia damit einen Beitrag, die Belegschaft in dieser kritischen Phase der Pandemie zu schützen und die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen“.

Von HAZ