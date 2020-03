Coronavirus - Nach Skifreizeit in Italien: Zurückkehrende Schüler und Lehrer müssen in Hannover in Quarantäne

Schüler der Elsa-Brändström-Schule, die am Freitag von einer Skifreizeit aus Südtirol nach Hannover zurückkehren, bleiben jetzt doch bis einschließlich Mittwoch unter Quarantäne. Südtirol ist seit Donnerstagabend Risikogebiet, einer der Schüler zeigt leichte Grippesymptome. Auch Lehrer und Busfahrer stehen unter Beobachtung.