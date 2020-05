Hannover

Der Verband der Bordellbetreiber will das Land Niedersachsen verklagen, um so bald wie möglich die Betriebe wieder öffnen zu können. Ähnliche Klagen sollen in sieben weiteren Bundesländern die Gerichte beschäftigen. „Wir haben dem Land ein umfassendes Hygienekonzept vorgelegt, das sich an dem von anderen körpernahen Dienstleistungen wie Friseuren und Fußpflegern orientiert“, sagt Holger Rettig, der Sprecher des Verbandes.

Küssen verboten

In dem 43 Seiten umfassenden Papier, das der Landesregierung seit vergangener Woche vorliegt, wird ein genauer Stufenplan beschrieben, unter welchen Voraussetzungen der Betrieb eines legalen Bordells in Corona-Zeiten aus Sicht der Betreiber möglich sein kann. Die Pflicht, Masken zu tragen, gehört dabei ebenso zu dem Maßnahmenplan wie das Notieren der Adresse und der Telefonnummer des jeweiligen Freiers. „Unser Konzept sieht vor, in der ersten Stufe ausschließlich erotische Massagen zu erlauben“, sagt Verbandssprecher Rettig. Küssen und das Berühren der Gesichter sei ebenso streng untersagt wie Geschlechtsverkehr.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Wann der vollständige Betrieb in den Bordellen wieder erlaubt sein soll, richtet sich nach Vorstellungen der Betreiber nach dem weiteren Verlauf des Infektionsgeschehens. „Werden Kontaktsportarten wie Boxen oder Judo wieder gestattet, weil die Zahl der Ansteckungen weiter zurückgeht, sollte unserer Auffassung nach auch in den Bordellen wieder alle Dienstleistungen angeboten werden dürfen“, sagt Rettig.

Von Tobias Morchner