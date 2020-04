Hannover

5000 sogenannte FFP-2-Schutzmasken haben am Mittwoch in den Räumen der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) ihren Besitzer gewechselt. „Es ist nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein“, sagte Hauptgeschäftsführer Volker Müller. Trotzdem sei der Verband froh, mit der Spende dort helfen zu können, wo es gerade besonders nötig sei: in der Pflege. Die Masken stammen von einem UVN-Mitglied, das diese sonst verkauft.

Dass die Pflegeunternehmen derzeit jede Maske dankend annähmen, betonten die Vertreter unterschiedlicher Einrichtungen, die zum Übergabetermin erschienen waren. „Die 2000 Masken, die wir bekommen, reichen für zwei Tage. Immerhin“, sagte Birgit Eckhard vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersachsen, der auch das Eilenriedestift betreibt. Die Masken würden nun in der ambulanten Pflege eingesetzt, „denn dieser Teil der Pflege wurde bisher wenig bei der Maskenvergabe berücksichtigt, obwohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch hier sich und ihre Patienten schützen müssen.“

Einsatz in Heimen mit Infizierten

Auch Carsten Adenäuer vom Arbeitgeberverband der privaten sozialen Dienstleister (bpa) hat bereits konkrete Vorstellungen, wo die 1000 an seinen Verband gespendete Masken eingesetzt werden. „Wir haben in einigen unserer Einrichtungen bestätigte Covid-19-Fälle. Als ich heute Morgen mit den Pflegekräften in den betroffenen Pflegeeinrichtungen am Telefon von der Spende erzählt habe, sind mir die Mitarbeiter fast an den Hals gesprungen vor Dank.“

„Dramatische Mangelware“

Die übrigen 2000 Schutzmasken teilen sich die Diakonie Niedersachsen und die Caritas Niedersachsen. Schutzmasken seien gerade eine „dramatische Mangelware“, bestätigte der Vorstandssprecher des Diakonischen Werks, Hans-Joachim Lenke. „Der Markt ist nicht ethisch, das sieht man in einer solchen Situation.“ Tatsächlich sind die Preise für die FFP-2-Masken rapide gestiegen. Kosten sie sonst im Handel etwa einen Euro pro Stück, müssen Käufer mittlerweile mit 5 bis 10 Euro rechnen. Er habe auch schon Angebote bis 15 Euro pro Maske gesehen, sagte UVN-Hauptgeschäftsführer Müller. Ob aus seinem Verband weitere Spenden zu erwarten sind, lies er am Mittwoch offen. Am Dienstag habe man dem bpa über eine weiteres UVN-Mitglied Desinfektionsmittel spenden können. „In solchen Situationen ist das Miteinander wichtig, und wir sind froh, Hilfe mit organisieren zu können“, sagt Müller.

Dienste helfen sich gegenseitig aus

Das bestätigten auch die Vertreter der Pflegedienstleister, die mittlerweile sogar dazu übergegangen sind, sich gegenseitig mit Personal zu unterstützen: Um Ausfällen vorzubeugen, wenn Pfleger oder Pflegerinnen erkrankt sind, habe man sich bereites wechselseitig mit Pflegekräfte ausgeholfen, sagte Lenke. „Wenn Sie mich vor drei Wochen gefragt hätten, ob das möglich ist, ich hätte gesagt: nie.“

Von Nadine Wolter