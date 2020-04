Hannover

In einer neuen Videobotschaft aus seiner häuslichen Quarantäne hat sich Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Freitag an die Eltern kleiner Kinder gewandt. Gerade für sie sei diese Zeit eine besondere Herausforderung. Onay kündigt an, dass die Stadt Hannover nicht nur im April die Elternbeiträge für Krippe und Hort aussetzt, sondern „falls notwendig, auch darüber hinaus“.

Die Stadt hat die Entgeltpflicht für die städtischen Kindertageseinrichtungen im April ausgesetzt, weil alle Kitas wegen der Corona-Epidemie geschlossen sind. Diese Regelung gilt auch für Eltern, die das Angebot von Notgruppen in Anspruch nehmen. Das sind Mütter und Väter, die als Teil der sogenannten kritischen Infrastruktur in der Krise in besonders unverzichtbaren Bereichen arbeiten. Onay dankt besonders ihnen und auch den Betreuungskräften in den Notgruppen. „Gerade sie leisten in ihren Berufen außerordentlich Wichtiges.“ Onay wünschte alle Bürgern Gesundheit und bat sie, Abstand zu halten und möglichst zu Hause zu bleiben.

Von Bärbel Hilbig