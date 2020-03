„Wir sollten den Anfängen der Verrohung Gutes und Schönes in den Weg zu stellen“: Rund 500 Besucher sind am Donnerstag zum Benefizkonzert von Mendelssohn-Oktett und Norddeutschem Figuralchor gegen rechte Gewalt in die Marktkirche gekommen. Redner warnten eindringlich vor Rassismus und Antisemitismus.