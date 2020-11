Hannover

Die ersten Pflegeheime in Hannover starten mit regelmäßigen Tests ihrer Bewohner und Mitarbeiter auf das Coronavirus. „Für uns ist das ein Riesenschritt. Je schneller wir damit anfangen, desto mehr Sicherheit haben wir“, sagt Aleksandr Vogelsang, Geschäftsführer der Medizin-Mobil-Gruppe. Er hatte bereits Ende März vorsorgliche großflächige Tests gefordert, als es erste größere Covid-19-Ausbrüche in Seniorenheimen gegeben hatte.

Jetzt hat Vogelsang Antigenschnelltests besorgt und ein Testkonzept mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover abgestimmt. „Unsere Pflegekräfte können sie selbstständig anwenden“, sagt er. Zu seiner Firma gehören zwei Pflegeheime in Hannover und Langenhagen sowie ein Pflegedienst. In den Heimen werden nun Bewohner, Mitarbeiter sowie Besucher systematisch einmal pro Woche auf das Coronavirus getestet. Auch in der ambulanten Pflege will Vogelsang die Tests per Rachenabstrich einführen. „Wir hoffen, damit Personen mit Virus rechtzeitig zu identifizieren und eine Massenausbreitung zu verhindern.“

1300 Coronatests pro Monat in einem Pflegeheim

Sollte ein Antigentest positiv ausfallen, wird das Ergebnis mit einem PCR-Test überprüft, der als zuverlässiger gilt. Die Reihentests sind Teil der nationalen Teststrategie des Bundesgesundheitsministeriums. Vogelsang rechnet damit, dass er pro Pflegeheim rund 1300 Tests pro Monat braucht. Die Kosten von 900 Euro pro Heim lässt er sich aus dem Corona-Rettungsschirm für Pflegeeinrichtungen erstatten.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste weist darauf hin, dass für die Tests allerdings auch ein erheblicher Zeitaufwand von 20 Minuten pro Person notwendig ist. Das summiere sich schnell. „Wer die Personalkosten trägt, ist noch unklar“, sagt auch Vogelsang. Tatsächlich sei der Rachenabstrich aufwendig. „Die Mitarbeiter müssen Schutzkleidung tragen, um sich vor Aerosolen zu schützen“, sagt Vogelsang.

Diakovere arbeitet noch an einer Teststrategie

Dennoch ersetzen Tests die Vorsorge nicht. Darauf weist auch der Medizin-Mobil-Geschäftsführer hin. „Natürlich müssen alle Hygienemaßnahmen weiter sorgfältig beachtet werden, damit Infektionen sich gar nicht ausbreiten.“

Auch andere Betreiber von Pflegeheimen führen jetzt regelmäßige Corona-Tests in ihren Einrichtungen ein. „Wir bereiten derzeit noch eine Teststrategie für alle Standorte unseres Unternehmens vor“, berichtet Diakovere-Sprecherin Maren Salberg. Zu Diakovere gehören Krankenhäuser sowie Einrichtungen der Altenpflege und Behindertenhilfe.

