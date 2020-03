Die Polizei Hannover hat am Sonntag einen Gottesdienst beendet, weil dieser gegen die Corona-Vorgaben verstößt. Bei der Polnischen Katholischen Mission in Groß-Buchholz waren am Nachmittag 50 Gläubige zusammengekommen. Diese akzeptierten die Entscheidung, konnten sie aber nicht nachvollziehen.