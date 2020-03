Hannover

In der Region Hannover gibt es zwei neue Verdachtsfälle auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Wie Sprecherin Sonja Wendt am Dienstagmittag nach einer Sitzung des Krisenstabs im Regionshaus berichtete, handelt es sich um Personen aus dem Uetzer Ortsteil Eltze, die Kontakt zu dem dort infiziertem Mann hatten. Die Rachenabstriche werden derzeit beim Landesgesundheitsamt untersucht, die Ergebnisse sollen am Abend vorliegen.

Kein weiterer bestätigter Coronafall

Am Montag hatte die Region Hannover sechs Verdachtsfälle gemeldet. Die Proben waren alle negativ. Auch der Betreuer der Skifreizeit einer Oberschule in Barsinghausen hat sich nicht mit dem Virus infiziert. Der Mann hatte nach einer Skifreizeit in Österreich Erkältungssymptome gezeigt, daraufhin waren die Teilnehmer der Freizeit am Montag vom Unterricht freigestellt worden. Damit gibt es aktuell keinen weiteren bestätigten Corona-Fall in der Region Hannover. Der mit Covid-19 infizierte 68-jährige Mann aus Eltze befindet sich weiterhin in häuslicher Isolation. Insgesamt hat die Region in Eltze 24 Menschen in Hausquarantäne geschickt.

Die am Montag in Eltze und Uetze geschlossenen Grundschulen und die Kita in Eltze sind seit Dienstag wieder normal in Betrieb. „Wir sind erleichtert, dass es aktuell keine weiteren Erkrankungen gibt und schnell wieder Normalität einziehen kann“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau.

Das Bürgertelefon der Region ist auch am Dienstag weiter erreichbar. Unter der Nummer (0800) 7313131 können Bürger von 6 bis 18 Uhr ihre Fragen stellen. Außerdem gibt es im Landesgesundheitsamt ebenfalls ein Bürgertelefon. Es ist unter der Nummer (0511) 4505555 von montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr besetzt.

Von Mathias Klein