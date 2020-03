Hannover

Das öffentliche Leben in Niedersachsen und der Region Hannover kommt praktisch zum Stillstand – ebenso wie im Rest der Republik. Am Montagnachmittag verkündeten Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Gesundheitsministerin Carola Reimann (beide SPD) neue Maßnahmen, die dabei helfen sollen, die Corona-Epidemie so gut es geht zu bremsen. Kurz danach trat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin vor die Presse.

Welche Einrichtungen schließen?

Schon seit Montag sind Schulen, Kindertagesstätten und Universitäten geschlossen, Sport- und Kulturveranstaltungen abgesagt. Ab Dienstag, 6 Uhr, gelten noch weit schärfere Regeln: Bars, Clubs, Diskotheken, Fitnesscenter, Sportvereine und ähnliche Einrichtungen sollen nicht mehr öffnen dürfen. Dazu zählen auch Spielplätze. Dort wachse die Infektionsgefahr, weil die Kinder nicht mehr in Kitas und Schulen sind. Auch Behörden bleiben geschlossen, soweit sie nicht für das tägliche Leben nötig seien, etwa Gesundheitsämter.

Spielplätze sind ab sofort geschlossen. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Was ist mit Lebensmittelläden?

Alle Geschäfte des tägliche Bedarfs wie Supermärkte, Apotheken und Drogerien bleiben geöffnet. Die Öffnungszeiten werden sogar erweitert – indem Sonntagsöffnungsverbote für diese Geschäfte gekippt werden. Auch Wochenmärkte dürfen weiter stattfinden.

Dürfen Gaststätten weiterhin öffnen?

Restaurants bekommen eingeschränkte Öffnungszeiten: Vor 6 und nach 18 Uhr sollen sie nicht mehr öffnen dürfen. Gleichzeitig sollen Wirte und Gäste darauf achten, dass Mindestabstände zwischen den Tischen und Menschen eingehalten werden. Hannovers Markthalle gilt als Gaststätte und nicht als Geschäft, deshalb wird sie nicht geschlossen, sondern nur in den Öffnungszeiten reduziert.

Arbeiten Lieferdienste weiter?

Ja. „Eventuelle behördliche Maßnahmen zur Schließung von Restaurants beziehen sich lediglich auf die Vermeidung von Menschenansammlungen, nicht aber auf die Lieferung der Gerichte“, teilte eine Bringdienstkette gestern mit. Viele Pizza-Dienste liefern in diesen Tagen aber schon Hygienehinweise mit.

Was ist mit Arztpraxen und Friseuren?

Sie dürfen weiterhin öffnen.

Darf man noch in den Urlaub fahren?

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in Berlin, Urlaubsreisen ins In- und Ausland sind von nun an verboten. Gestattet ist weiterhin der Pendelverkehr von Berufstätigen.

Was ist mit Unternehmen?

Die Arbeiten in großen Fabriken wie VW oder Großraumbüros wird allerdings nicht ausgesetzt, sagt Weil. Man hoffe, mit dem neuen Erlass genug getan zu haben, um die Infektionsketten zu unterbrechen.

Wie verhalten sich Kliniken und Pflegeheime?

Seit Montag sind alle planbaren Operationen in Kliniken verschoben, sagte Gesundheitsministerin Reimann Darüber hinaus wird es ein Besuchsverbot für private Besuche in Krankenhäusern Altenheime und Pflegeheimen geben – mit Ausnahmen für werdende Väter, Angehörige auf Palliativstationen und in Kinderkliniken.

Planbare Operationen werden verschoben. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

Öffnen Gotteshäuser noch?

Auch Kirchen und andere Gotteshäuser sollen nicht mehr öffnen. Ministerpräsident Weil sagte, er habe den Eindruck, dass die großen Kirchen dem ohnehin zuvorkommen. Man wolle vermeiden, Schließungen zu verfügen für Einrichtungen, die gar nicht mehr Termine anbieten.

Finden Osterfeuer statt?

Osterfeuer werden in Niedersachsen auch abgesagt.

Warum wurden diese Entscheidungen jetzt so getroffen?

Aktuell gebe es keinen Anlass dafür, den Katastrophenfall auszurufen wie in Bayern, sagte Weil und dankte den Kommunen, die die Hauptlast der Corona-Krise trügen. Auf die Frage, warum Bayern einige Vorgaben schon früher inkraft gesetzt habe, sagte Weil, er wolle keinen Wettlauf der Bundesländer. „Mein Ziel ist, dass der Staat so einheitlich wie möglich auftritt.“ Deshalb habe er auf die Abstimmung der Bundesländer gewartet. Wie angekündigt solle es am Dienstag einen Nachtragshaushalt des Landes geben, zu Unternehmen zu helfen.

Kein Anlass für Katastrophenfall: Ministerpräsident Weil, Ministerin Reimann. Quelle: Tim Schaarschmidt

Man beobachte, dass durch Reisen die Infektionszahlen steigen, sagte Reimann. Stand Montagnachmittag habe es 390 Infizierte gegeben, 104 mehr als am Tag zuvor. Deshalb greife man zu neuen Vorgaben. Niedersachsen habe keine Grenzen zu Risikoregionen wie Österreich oder Frankreich – daher habe man bis jetzt mit diesen Maßnahmen gewartet. Alle Entscheidungen würden nach Beratung mit dem Robert-Koch-Institut getroffen.

Wie schnell rechnen die Verantwortlichen mit ersten Erfolgen?

Man rechne nicht damit, dass innerhalb von ein bis zwei Tagen Erfolge eintreten, sagte Weil. „Das Ziel ist, dass wir innerhalb von zehn bis zwölf Tagen sehen werden, dass sich die Infektionszahlen deutlich ändern.“ Nach Ostern wolle man die Regelung überprüfen – dann könne es Erleichterungen geben.

Was sagen Hannovers Händler?

Hannovers Innenstadt, bis vor Kurzem quirlige Einkaufszone, wird morgen wie leer gefegt sein. Alle Geschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs verkaufen, werden geschlossen sein. „Dieses Jahr wird in die Geschichte eingehen“, sagt der Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, Martin Prenzler. Die meisten Ladeninhaber werden ihre Mitarbeiter nach Hause schicken, Einnahmen brechen von einem Tag auf den anderen weg. Ob es zu Pleiten kommt, mag Prenzler nicht prognostizieren. „Wir erleben eine Situation, die es so noch nie gegeben hat“, sagt er. Unklar bleibe, ob und welche Hilfen vom Staat kommen. „Der Schaden für uns alle wird kommen“, sagt Prenzler.

Schon am Wochenende war es in Hannovers Innenstadt auffallend leer. Ab Dienstag haben nun fast alle Geschäfte geschlossen. Quelle: Katrin Kutter

Wie reagieren die Wirte in der Stadt?

Die Ankündigung der Bundesregierung, wegen des Corona-Virus alle Bars, Kneipen und Restaurants zum Teil zu schließen, hat die Wirte und Gastronomen in Hannover nicht überrascht. „Ehrlich gesagt, ich hatte schon vor drei Wochen mit dem Schritt gerechnet“, sagt Ferdi Simsek, der Chef vom Klub Havanna im Steintor, der HAZ. Am vergangenen Wochenende hatte er seinen Laden schon mit einem mulmigen Gefühl geöffnet. „Es geht ja auch um die Sicherheit der Mitarbeiter“, sagt der Klubbetreiber. Sorgen macht er sich über die Kosten, die er jetzt zu tragen hat. „Die Mieten müssen schließlich bezahlt werden – aber: die Gesundheit aller geht vor“, sagt er.

Enzo Fumiento, der Wirt der Kneipe Rumpelkammer am Lister Platz, hat bereits mit seinen drei Festangestellten gesprochen. „Einen Monat bekommen wir schon irgendwie hin“, sagt der Mann, der auch das Lister-Meilen-Fest und den Weihnachtsmarkt dort mitorganisiert. Nur die Regelung, dass Restaurants bis 18 Uhr geöffnet bleiben dürfen, will Fumiento nicht recht einleuchten. „Mir wäre es lieber gewesen, dass alle gleich ganz zu machen müssen, denn: Entweder, die Krankheit ist ansteckend – oder nicht“, sagt er.

Im Hotel am Thielenplatz will Chef Nikolai Schreiber nach der Ankündigung aus der Politik erst einen genauen Blick auf die Regelungen werfen, bevor er eine Entscheidung fällen will. „Wenn Touristen nicht mehr übernachten dürfen, müssen wir sehen, was sich noch rechnet“, sagt er. Gemeinsam mit seinem Bruder betreibt er auch das Smartcity Designhotel in unmittelbarer Nähe. „Eine Lösung könnte sein, ein Hotel ganz zu schließen und alle anderen in dem zweiten Hotel unterzubringen“, sagt der Hotelchef.

Was sagen Betreiber von Sportstudios?

Betroffen von den neuen Maßnahmen der Landesregierung sind auch die Fitnessstudios und Sportvereine. Ab Mittwoch heißt es: Training nur noch in den eigenen vier Wänden. Der Landessportbund hatte bereits am Freitag reagiert und seinen Mitgliedern empfohlen, den Trainings- und Wettkampfbetrieb bis zum 19. April einzustellen. Jetzt sieht der Erlass des Landes vor, dass alle Sportstudios und Vereine vorerst schließen.

Auch der Kampfsportverein Kenpokan muss vorerst pausieren. Quelle: Tim Schaarschmidt

Beim Fitness- und Kampfsportverein Kenpokan mit seinen mehr als 1000 Mitgliedern ist man wenig begeistert. „Das ist eine Katastrophe. Aber wir können die politische Entscheidung verstehen“, sagt Studioleiter Heinrich Deppe. Von den Mitgliedern erhofft er sich Verständnis. „Aber sollte die Schließung länger als einen Monat dauern, wird es schwierig“, sagt er. Schon jetzt überlegt er, die Mitglieder mit Gutscheinen, etwa für Getränke oder Massagen, versöhnlich zu stimmen,. „Am Ende geht es darum, die Ansteckungskurve flach zu halten“, sagt Deppe.

Lesen Sie auch

Von Michael B. Berger, Conrad von Meding, Andreas Schinkel und Tobias Morchner