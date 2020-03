Hannover

Die Regionsverwaltung schränkt wegen der steigenden Zahl an Covid-19-Erkrankungen den Publikumsverkehr erheblich. Davon sind unter anderem das Bürgerbüro der Region, die Ausländerbehörde sowie die Bereiche Führerscheinstelle und Autozulassungen betroffen. Grundsätzlich bittet die Region Hannover darum, Angelegenheiten so weit wie möglich telefonisch oder per E-Mail zu regeln und nur persönlich ins Regionshaus zu kommen, wenn dies unerlässlich ist.

Das Bürgerbüro stellt ab sofort auf ein Terminsystem um. Bürger werden nur bedient, wenn sie zuvor einen Termin vereinbart haben. Ziel ist, Wartezeiten und engere Kontakte zu vermeiden. Termine können telefonisch unter (0511) 616-11000 vereinbart oder per E-Mail an buergerbuero@region-hannover.de angefragt werden. Unterlagen können – unter Nennung des entsprechenden Anliegens – vorab an die Faxnummer unter (0511) 616-11001 geschickt oder in den Briefkasten am Regionshaus geworfen werden.

Das Ausländeramt in der Maschstraße 25 stellt bis auf Weiteres die offenen Sprechzeiten ein. Anliegen können in dringenden Fällen und nur nach vorheriger Terminvereinbarung persönlich vorgebracht werden. Für Fragen ist das Team Zuwanderung unter der E-Mail-Adresse zuwanderung@region-hannover.de erreichbar.

Anträge für in Führerscheinangelegenheiten sind unter http://www.hannover.de/region-fs zu finden. Führerscheine, die zurückgegeben werden müssen, werden ausschließlich per Post und per Einschreiben entgegengenommen. Telefonisch erreichen Sie die Fahrerlaubnisbehörde unter (0511) 616-21744 oder per Mail an Fahrerlaubnis@region-hannover.de.

Bei allen Angelegenheiten rund um Fahrzeugzulassungen stehen die erforderlichen Formulare online zur Verfügung. Anfragen per Mail gehen an teamkfz@region-hannover.de, telefonisch ist das Team unter (0511) 616-17333 erreichbar.

Der Fachbereich Gesundheit bietet vorerst keine Belehrungen im Umgang mit Lebensmitteln an. Auch das Servicebüro für Leistungen zu Bildung und Teilhabe bleibt vorerst geschlossen. Telefonisch ist das Team wie gewohnt unter der Nummer (0511) 61626364 und per E-Mail but@region-hannover.de erreichbar. Der Briefkasten vor dem Servicebüro kann außerdem für Nachrichten oder die Abgabe von Anträgen genutzt werden.

Lesen Sie auch

Von Mathias Klein