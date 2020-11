Hannover

An Schulen und Kitas in der Region Hannover wird es Massentests auf das Coronavirus künftig nur noch in Ausnahmefällen geben. Bisher wurden die direkten Kontaktpersonen von Infizierten in Quarantäne geschickt und verpflichtend auf das Virus getestet. Die Testpflicht entfällt für Schulen und Kitas nun, die zweiwöchige Quarantäne bleibt bestehen. „Jeder kann sich aber freiwillig testen lassen“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau am Freitagmittag mit. Die Region beruft sich dabei auf eine Neuregelung des Robert-Koch-Instituts in Berlin.

Jagau begründete den Wegfall dieser Tests unter anderem mit der großen personellen Belastung. Außerdem gehe es darum, Testmaterial zu sparen. „Schulen sind keine Hotspots“, sagte die Gesundheitsdezernentin der Region, Cora Hermenau. Zudem werde dort das Virus nicht stark weitergegeben. Wenn es im Gesundheitsamt den Eindruck gebe, dass es in einer Schule einen Hotspot gibt, werde dort natürlich auch weiterhin intensiv getestet.

Konzentration auf Altenheime

Die Region wolle sich stattdessen auf die Alten- und Pflegeheime konzentrieren – denn alte Menschen seien durch das Virus viel stärker bedroht, sagte die Dezernentin. „Das hat für uns absolute Priorität“, sagte sie. In den Alten- und Pflegeheimen in der Region gibt es derzeit 220 positiv getestete Menschen, betroffen sind 40 Einrichtungen. Jagau bat in diesem Zusammenhang um Verständnis, dass in den vergangenen Tagen die Telefonwünsche von Schulleitern nicht immer erfüllt werden konnten. Die Schulen können jetzt bei Corona-Fällen selbst entscheiden, in das Szenario B mit geteilten Klassen und Präsenzunterricht und Homeschooling im Wechsel überzugehen.

Der Regionspräsident hält nichts davon, Schulen für einen begrenzten Zeitraum zu schließen oder alle Schulen jetzt ins Wechselmodell zu schicken. Private Partys, auf denen sich junge Leute vor allem infizierten, würden zunehmen, wenn keine Schule mehr stattfände, betonte Jagau. „Es ist gut, wenn es regelmäßigen Unterricht gibt“, sagte er, auch für die sozialen Kontakte der Schüler untereinander. Zudem blieben beim Homeschooling viele Schüler auf der Strecke.

Finanzbeamte ins Gesundheitsamt

Unterdessen stockt die Region das Personal im Gesundheitsamt weiter auf. Vor Beginn der Pandemie hatte das Gesundheitsamt 90 Mitarbeiter, derzeit arbeiten dort 286 Menschen. Dazu gehören auch 40 Bundeswehrsoldaten. In den kommenden Tagen bekommt das Gesundheitsamt zudem Verstärkung aus den Finanzämtern. Am Montag fangen dort acht Finanzbeamte an, weitere 42 Finanzbeamte sollen dann in einer Woche die Behörde zusätzlich verstärken.

Jagau hofft, dass der starke Anstieg der Infektionen in der Region Hannover gestoppt werden konnte. Seit drei Tagen stagnierten die Zahlen auf hohem Niveau, meinte er. „Ich hoffe, dass das in der Tendenz so bleibt.“ Genau wissen werde man Mitte der nächsten Woche, ob der Teil-Lockdown Wirkung zeige.

Von Mathias Klein