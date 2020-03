Coronavirus: Region Hannover verbietet alle Großveranstaltungen

Hannover

Am Dienstag sind die ersten Corona-Fälle in der Landeshauptstadt Hannover bekannt geworden: Sechs Menschen haben sich mit dem neuartigen Virus infiziert. Die Region Hannover reagiert auf die Ausbreitung: Bis zum 22. März sind alle Großveranstaltungen in Hannover verboten. Das hat Regionspräsident Hauke Jagau am Dienstagnachmittag mitgeteilt.

Das Verbot betrifft alle Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1000 Teilnehmern. Die Allgemeinverfügung gilt ab Donnerstag, weil sie zunächst veröffentlicht werden muss. Für die Veranstaltung der Drei Fragezeichen am Mittwoch gibt es eine Einzelverfügung: Auch sie findet nicht statt.

Von Karl Doeleke