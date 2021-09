Herr Jagau, in der vergangen Woche lag in der Region Hannover die 7-Tage-Inzidenz der Ungeimpften bei rund 265, die 7-Tage-Inzidenz der Geimpften bei rund 21. Wie überrascht sind Sie von den großen Unterschieden?

Eigentlich gar nicht so sehr. Dieser große Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften war zu befürchten. Wir haben errechnet, dass das Risiko ohne Impfung an Covid-19 zu erkranken mindestens achtmal so hoch ist. Das heißt aber: Wer noch nicht geimpft ist, sollte sich dringend impfen lassen. Die Möglichkeit ist für alle vorhanden: Jede und jeder kann ohne Termin ins Impfzentrum kommen, die Ärzte impfen auch ohne Warteliste. Das bedeute, wer sich bis jetzt nicht hat impfen lassen, hat entweder gar keinen Zugang zu Informationen über das Coronavirus, oder er will sich nicht impfen lassen.

Hängt die höhere Inzidenz der Ungeimpften auch damit zusammen, dass die Ungeimpften getestet werden und die Geimpften und Genesenen nicht?

Die Behauptung hat mit der Realität nichts zu tun. Das ist ein Argument von Impfgegnern. Wer sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigt, muss in die Krankenhäuser schauen. Die dort liegenden Patienten mit Covid-19 sind fast ausschließlich nicht geimpft, es gibt nur sehr, sehr wenige geimpfte Patienten. Die haben dann aber schwere Vorerkrankungen. Aber ich weiß, dass sich Impfgegner gern versuchen, ihre Ablehnung schön zu reden. Wer sich nicht impfen lässt, muss wissen, dass es seine eigene Verantwortung ist.

Welche Folgen ziehen Sie aus dem Unterschied?

Ich bin dafür, dass es in allen sensiblen Bereichen, wie zum Beispiel in Kliniken, in der Pflege oder beim Umgang mit Kindern eine Impfpflicht gibt. Es ist nicht in Ordnung, wenn Personal im Umgang mit vulnerablen Menschen nicht geimpft ist. Außerdem rate ich Gastronomen und Veranstaltern, die 2-G-Regeln anzuwenden, also nur noch Geimpfte und Genesene zuzulassen.

Die Tests sollen demnächst Geld kosten, obwohl der allgemeine Inzidenzwert steigt und steigt. Ist das gerecht?

Wenn jemand für sich und für andere das Risiko einer Infektion erhöht, ist es gerecht, wenn er dafür auch bezahlt. Bisher waren die Tests auch nicht umsonst, sondern wurden von allen Steuerzahlern bezahlt.

Herr Jagau, wenn Sie nach vorn schauen, wo werden wir Weihnachten in der Pandemie stehen?

Bösartig gesagt, sind wir gerade dabei eine Herdenimmunität herzustellen, weil sich immer mehr Ungeimpfte mit dem Coronavirus infizieren werden. Und ich glaube, es wird auch bei Nichtgeimpften immer häufiger die Einsicht geben, sich impfen zu lassen, denn sie hören immer häufiger von ungeimpften Freunden, Bekannten und Verwandten, die schwer erkrankt oder gestorben sind.

Von Mathias Klein