Wegen der Corona-Pandemie tagt die Regionsversammlung am kommenden Dienstag erstmals im Kuppelsaal des HCC. An diesem Tag diskutiert das Gremium über den Haushalt, anschließend soll der Etat für das Jahr 2021 beschlossen werden. In den vergangenen Wochen war bereits der Rat der Landeshauptstadt in den Kuppelsaal ausgewichen.

„Im Kuppelsaal können wir die Abstände einhalten“

„Der Kuppelsaal bietet die Möglichkeit, die vorgeschriebenen Abstände konsequent einzuhalten, auch wenn alle Fraktionen vollständig vertreten sind“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD). Auch die Zahl der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner müsse nicht beschränkt werden, erläutert Jagau.

Für die vorangegangenen Sitzungen in diesem Jahr hatte sich ein Großteil der Fraktionen zum Teil auf ein sogenanntes Pairing-Verfahren geeinigt. Das heißt, die Fraktionen waren in verminderter Besetzung vertreten, wobei das Stimmverhältnis gewahrt blieb.

Die Sitzung am Dienstag, 15. Dezember 2020, beginnt um 10 Uhr, die Haushaltsdebatte findet nach der Mittagspause statt, voraussichtlich ab etwa 13 Uhr.

