Die Polizei hat am Donnerstag in Hannover und Laatzen die Einhaltung von Tempolimits kontrolliert. Gleichzeitig hielten die Beamten nach Handysündern und Gurtmuffeln Ausschau. Insgesamt ahndeten sie 36 Verstöße und legten sogar zwei getunte Autos still. Erfreuliches gab es vor einer Kleefelder Schule zu berichten.