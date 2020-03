Hannover

Niedersachsens Schulen bleiben ab Montag geschlossen – das hat die Landesregierung nun beschlossen. Damit soll die schnelle Ausbreitung des Coronavirus unterbunden werden. In den sozialen Medien ist die Stimmung gespalten.

Auf Facebook und Twitter zeigten sich zunächst viele erleichtert: „Na endlich“, twitterte ein Nutzer zu der Ankündigung der Schulschließung. Ein anderer: „ Niedersachsen macht wohl auch die Schulen dicht, ab Montag, immerhin.“ Und eine Nutzerin schreibt einfach: „Danke Niedersachsen“.

Mit den positiven Reaktion beziehen sich die Nutzer auf die Alarmierung von Experten, die Ausbreitung so langsam wie möglich voranschreiten zu lassen. Den Hashtag „#flattenthecurve“ nutzen derzeit viele, um vor einer schnelle Verbreitung des Coronavirus zu waren. Grundlage ist eine Statistik, die zeigt, dass es besser ist, wenn sich kontinuierlich wenige Menschen anstecken, satt viele auf einmal. Auch viele Prominente unterstützen die Warnungen.

Auch die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen im SPD-Unterbezirk Helmstedt sieht die Schließung der Schulen in Niedersachsen als nötig an. Sie twitterte: „Angesichts der zunehmenden Ansteckungsgefahr mit #Covid_19 eine vorausschauende Entscheidung .“

Auf Facebook halten viele die Maßnahme ebenfalls für sinnvoll: „Richtige Entscheidung“, heißt es da in den Kommentaren unter dem HAZ-Artikel zu den Schulschließungen. Auch hier haben einige wohl schon darauf gewartet. „Endlich“, verkünden mehrere Nutzer.

Menschen sorgen sich um ihre Arbeit

Doch viele zeigen sich auch wütend. Eine Facebook-Nutzerin schreibt: „Ganz toll, und die Berufstätigen bzw. Alleinerziehenden sind am Arsch ohne Betreuung. Nicht jeder wird freigestellt.“ Da nun Eltern selbst dafür verantwortlich sind, die Kinder zu betreuen, sehen sich viele in Not.

„Wir gucken von Tag zu Tag. Montag und Dienstag übernimmt meine Schwiegermutter die Kinder. Dann sehen wir weiter“, schreibt eine Mutter auf Twitter. So wie sie müssen jetzt alle Eltern von Schulkindern in Niedersachsen eine Lösung für die Betreuung finden.

Einige sehen die Maßnahme auch zu kurz gedacht: „Und was ist mit den Menschen die 7 mal die Woche, am Tag 9 Stunden mit Kunden Kontakt haben“, fragt ein Nutzer auf Facebook und schreibt weiter: „Damit die Menschen sich anstecken, die Schüler, Kinder zu Hause bleiben, aber die Eltern sich auf der Arbeit mit dem Virus anstecken. Wo ist der Sinn? Sind wir keine Menschen?“

Nutzer bemängeln fehlende Alternativen

Ein weiteres Thema der sozialen Netzwerke ist die fehlende digitale Infrastruktur, um Schüler auch zu Hause unterrichten zu können. Ein Twitter-Nutzer schreibt: „Kein Ersatzangebot. Kein Unterricht. Digitalisierung kann #niedersachsen halt noch nicht.“

Aussagen über Kitas und Krippen verunsichern Nutzer

Viel fragten sich auch, ob Kitas und Krippen ebenfalls von der Schließung betroffen sind. In der frühkindlichen Betreuung liege die Entscheidung beim Träger, sagte Kultusminister Tonne auf der Pressekonferenz der Landesregierung. Das macht die Verunsicherung bei Eltern, die Kinder im Kita-Alter haben, nur größer. Eine Nutzerin schreibt auf Facebook: „Ich verstehe das irgendwie gar nicht? Was ist mit den Kitas, ich arbeite als Erzieherin und möchte eigentlich auch Klarheit haben!!“ Ministerin Reimann verdeutlichte später: Auch Kitas bleiben geschlossen.

Lesen Sie auch

Von Lisa Neugebauer