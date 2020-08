Hannover

Das neue Schuljahr startet in zwei Wochen – und zum ersten Mal seit den Schulschließungen nach dem Corona-Ausbruch sitzen voraussichtlich wieder alle Schüler einer Klasse zusammen im Unterricht. Masken sollen dabei bisher trotz der Enge im Raum nicht vorgeschrieben werden. „Bei 30 Kindern plus Lehrkraft und Schulbegleiter ist sehr häufiges Lüften dann noch wichtiger“, betont Beate Günther, Leiterin der Schillerschule. Doch offene Fenster und Durchzug, wie bereits vor den Sommerferien in vielen Schulen etabliert, seien im Herbst und Winter nicht mehr durchgängig haltbar. Günther will es an der Schillerschule so lange wie möglich probieren. „Wir überlegen, den Schülern per Rundbrief dann das Tragen warmer Kleidung zu empfehlen.“

Masken sollen die Schüler auf schmalen Fluren und dem Pausenhof tragen, so sieht es Niedersachsens Kultusministerium vor. An der Schillerschule ist das nichts Neues. Die Schüler hatten das wegen der engen Gänge im Gebäude bereits im alten Schuljahr selbst vorgeschlagen, die Schulgemeinschaft es als Empfehlung beschlossen. So könnte es auch mit Masken im Unterricht laufen. „Wir dürfen das aber nicht verpflichtend machen, wenn das Ministerium es nicht vorschreibt“, sagt Günther.

Die Jahrgänge bekommen auf dem Schulhof ihre Zonen

Versetzte Pausenzeiten und getrennte Laufwege hatten die Schulen bereits vor den Ferien eingeführt. Auf dem Pausenhof der Helene-Lange-Schule haben Schulleiterin Nicole Vinals-Stein und ihre Kollegen jetzt mit Sprühkreide neue Areale markiert. Denn nach den Ferien dürfen sich – Stand heute – nicht nur halbe Klassen, sondern ganze Jahrgänge wieder treffen. „Die Oberstufe soll dann zur Pause in den benachbarten Park gehen“, erklärt die Schulleiterin.

Die Lehrer drehen außerdem jetzt zwei neue Videos für die Schüler. Darin erklären die Pädagogen bei einem Rundgang durch die Schulgebäude Dinge wie Wegeführung und Handdesinfektion. Der neue Lüftungsplan sieht vor, dass auch im Winter in den Klassen mindestens ein Fenster offen steht. „Wir halten die Türen beim Unterrichten die ganze Zeit offen, sodass die Luft zirkulieren kann“, berichtet Vinals-Stein.

Schülern aus unterschiedlichen Klassen eines Jahrgangs sollen sich wieder begegnen dürfen, damit Wahlpflichtkurse, Religions- und Fremdsprachenunterricht erneut anlaufen. „Gott sei Dank, gerade Sprachen erlernen sich über die direkte Begegnung“, betont Günther. Die Schillerschule will deshalb in diesen Stunden vor allem das Sprechen stärken.

Feste Sitzordnung in den Klassen

„Es ist wichtig, dass wir alle Schüler bei zugleich größtmöglichem Schutz wieder in der Schule unterrichten“: Brigitte Naber, Leiterin der IGS Roderbruch. Quelle: Schaarschmidt

An der Integrierten Gesamtschule Roderbruch umfasst ein Jahrgang allerdings sechs Klassen mit insgesamt bis zu 180 Schülern. „Wir haben jetzt in den Klassen eine feste Sitzordnung, das werden wir auch in den Wahlpflichtkursen so handhaben“, berichtet Schulleiterin Brigitte Naber. Damit, so die Hoffnung, lässt sich das Ansteckungsrisiko etwas verringern. „Es ist wichtig, dass wir alle Schüler bei zugleich größtmöglichem Schutz wieder in der Schule unterrichten.“

Dennoch begegnen sich die Schüler eines Jahrgangs nun – nach bisheriger Planung – in der Pause und auf den Gängen. Und dort kann es in manchen Schulgebäuden eng werden. Abstand müssen die Kinder innerhalb des Jahrgangs dort nicht halten, aber außerhalb des Unterrichts Masken tragen. Katharina Badenhop von der Tellkampfschule sieht die Situation mit Sorge. Die Befürchtung: Wie in anderen Bundesländern könnten ganze Jahrgänge in Quarantäne geschickt werden, wenn ein Corona-Fall auftritt.

Lüften auch im Winter wichtig

Bisher weiß die Schulleiterin nicht, ob sie Ersatz bekommt, wenn Lehrer für den Unterricht im Klassenraum ausfallen, auch wenn sie im Homeschooling weiterarbeiten. Das ist der Fall, wenn ein ärztliches Attest bestätigt, dass die Lehrkraft bei einer Corona-Infektion zur Risikogruppe gehört. „Wir müssen zum kommenden Schuljahr bereits Regelunterricht aufgrund der nicht ausreichenden Unterrichtsversorgung kürzen“, sagt Badenhop. An den Gymnasien gehen die Schüler zum ersten Mal seit Langem wieder bis zum 13. Klasse. Ausreichend neue Lehrer gab es dafür nicht überall.

„Bei 30 Kindern plus Lehrkraft und Schulbegleiter in der Klasse ist sehr häufiges Lüften dann noch wichtiger“: Beate Günther, Leiterin der Schillerschule. Quelle: HAZ/Archiv

Außerdem fehlen an vielen Gymnasien noch Anbauten für den zusätzlichen Jahrgang. Zum Ersatz gibt es Container. Die Klassenräume dort seien für den Unterricht mindestens so gut geeignet wie im Hauptgebäude, versichern die Schulleiterinnen. An der Schillerschule kommen 14 Container allerdings erst zum Herbst. Solange müssen die Klassen abwechselnd nach einem ausgeklügelten System alle vorhandenen Räume nutzen. Das Lüften und das Abwischen der Tische sind dann noch wichtiger.

An einigen Schulen nutzen die Lehrer ihre Fortbildungstage kurz vor Schulstart, um sich weiter im Digitalunterricht fit zu machen. Teils haben Lehrer für Kollegen Erklärvideos gedreht, damit diese sich in den Ferien damit beschäftigen können.

„Ich bin gespannt, ob unsere Schüler nach den Ferien als erstes nach Hitzefrei fragen wie in anderen Jahren“, meint Vinals-Stein. Sie rechnet nicht wirklich damit. Die Erleichterung, nach so vielen Pausen, Ferien und Homeschooling wieder zusammenzukommen, dürfte überwiegen.

Von Bärbel Hilbig