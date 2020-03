Coronavirus: So bereiten sich die Kliniken in Hannover auf den Ansturm vor

Hannover

Medizinstudenten wegen der Corona-Krise als zusätzliche Kräfte in der Krankenpflege einzusetzen, diesen Vorschlag hatte Wisschaftsminister Björn Thümler am Freitag gemacht – an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) will man die Pläne offenbar zügig umsetzen. „Wir werden von Montag an dafür werben“, sagt der neue MHH-Vizepräsident Prof. Tobias Welte. Es gebe schon jetzt zahlreiche Studenten, die ihre Mitarbeit zugesagt hätten, berichtet er.

Einige Studenten sind aber noch zurückhaltend, wie ein Besuch auf dem Campus ergibt. „Noch besteht kein akuter Notstand“, sagt Medizinstudent Ben Staar. Deshalb geht er erst einmal davon aus, dass es sich nicht um eine Verpflichtung für die Studenten handelt. „Wenn es zum Notstand kommt, dann ändert sich natürlich die Lage“, meint der 20-Jährige. Wenn Studenten mithelfen sollten, müsse die Zeit zumindest als Praktikum anerkannt werden, fordert Faruk Chem Ertik. Außerdem sei es auch so, dass sich viele Studenten für die vorlesungsfreie Zeit etwas anderes vorgenommen hätten.

Kritik von der Pflegekammer

Heftige Kritik kommt von der umstrittenen Pflegekammer: „Es ist sicher notwendig in der aktuellen und zukünftigen Situation, Hilfspersonal einzusetzen, um die professionell Pflegenden bei pflegefernen Tätigkeiten zu entlasten“, sagte die stellvertretende Kammerpräsidentin Nora Wehrstedt am Sonntag. „Es darf allerdings nicht der Eindruck entstehen, dass Medizinstudierende oder sonstige Hilfskräfte ohne pflegerische Ausbildung von heute auf morgen hochkomplexe Pflegeaufgaben übernehmen könnten.“ Insgesamt gibt es in Niedersachsen in Hannover, Göttingen und Oldenburg rund 6000 Medizinstudenten.

Lesen Sie auch: Interview mit der Asta-Vorsitzenden der MHH: „Unsere Gesundheit darf nicht aufs Spiel gesetzt werden“

Fragen zum möglichen Einsatz der Medizinstudenten und zu anderen Vorbereitungen auf den erwarteten Andrang von Corona-Erkrankten beantwortet MHH-Sprecherin Simone Corpus nur wortkarg: Die MHH befinde sich momentan im Regelbetrieb, schreibt sie. „Wir beobachten täglich, wie sich die Lage entwickelt, und entscheiden angesichts der aktuellen Entwicklung.“

Umgang mit Schutzkleidung trainiert

Bei Diakovere, dem Träger von Anna-, Henrietten- und und Friederikenstift, habe man sich lange und gründlich vorbereitet, erläutert Sprecherin Dunja Rose. Das Personal werde seit mehreren Wochen nach den neusten Vorgaben des Robert-Koch-Instituts geschult. Unter anderem sei der korrekte Umgang mit der Schutzkleidung trainiert worden.

Lesen Sie auch: Ministerpräsident Weil trifft sich mit Klinikchefs

Infizierte Patienten würden von einem speziell für solche Infektionserkrankungen ausgebildeten Team betreut, berichtet Rose. Eine ausreichende Anzahl Zimmer, die die Vorgaben erfüllten, seien vorbereitet. Sollten mehr Patienten versorgt werden müssen, will Diakovere weitere Stationen umgestalten. Urlaubssperren habe das Unternehmen bisher nicht verhängt, allerdings seien sämtliche Veranstaltungen in den Krankenhäusern und Altenheimen vorerst abgesagt worden.

Operationen könnten abgesagt werden

Das Regionsklinikum bereitet Patienten darauf vor, dass geplante Operationen abgesagt werden könnten. „Menschen, die einen geplanten und nicht durch einen Notfall bedingten Eingriff vor sich haben, müssen damit rechnen, dass dieser Termin verschoben werden muss“, sagt Sprecher Steffen Ellerhoff. Es gebe große Bemühungen, Übertragungsrisiken von schwerstkranken Patienten fernzuhalten, zudem sucht das Klinikum derzeit nach Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder von Ärzten und Pflegepersonal, die wegen der geschlossenen Schulen und Kitas zu Hause bleiben müssen. Auch über neue Dienstpläne und Urlaubsgenehmigungen werde geredet.

Im Regionsklinikum gibt es 152 Intensivbetten, die anderen großen Kliniken haben diese Zahl auf Anfrage nicht mitgeteilt.

Lesen Sie auch

Land verschärft Kampf gegen Coronavirus: Bars und Kinos sollen bald schließen

Von Mathias Klein