Hannover

Was passiert, wenn die Kapazitäten der hannoverschen Kliniken nicht mehr für die Behandlung der Corona-Patienten ausreichen? Region und MHH sorgen vor: Auf dem Messegelände entsteht in Rekordzeit eine Behelfsklinik für bis zu 460 Corona-Patienten – mit Sauerstoffanschluss an jedem Bett, mit fünf Beatmungsplätzen für Notfälle vor der Verlegung auf Intensivstationen und mit Desinfektionsschleusen für die mehreren Hundert Medizin- und Hilfskräfte.

Corona-Behelfsklinik auf der Messe: Hannover ist gerüstet

„Hoffen wir, dass wir diese Klinik nie brauchen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) beim Rundgang am Sonnabend, wo er sich von Klinikaufbauchef Martin Memming durch die riesigen Hallen führen ließ. Der ehemalige Medizindirektor des Klinikums Gehrden war Ende 2019 in den Ruhestand gegangen und ist von Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) „für den Aufbau der Notklinik reaktiviert“ worden. „Ein Glücksfall“, sagt Jagau.

Im Bettenlager des Corona-Karankenhauses: Ministerpräsident Stephan Weil (Mitte) mit Regionspräsident Hauke Jagau (li.) und MHH-Präsident Michael P. Manns. Quelle: Rainer Dröse

So läuft die Behandlung in der Klinik :

Die Corona-Notklinik ist nicht für Intensivpatienten gedacht, auch wenn MHH-Herzspezialist Axel Haverich sagt: „So etwas kann bei Corona im Zweifelsfall ganz schnell gehen.“ Sie soll eine Art Überlauf sein, um die Regionskliniken, die MHH und die Diakovere-Krankenhäuser zu entlasten. Der Plan derzeit: In vier Schichten sollen zusammen 84 Ärzte, 160 examinierte Pflegekräfte und 464 Helfer die sogenannten milden Verlaufsfälle behandeln, die zwar stationäre Aufnahme, aber keine Beatmung brauchen.

So läuft die Behandlung in der Klinik:

Aufnahme: Patienten werden zunächst mit Krankenwagen neben dem Haupteingang Messe-Nord vorgefahren und in der ehemaligen Eingangshalle in einen Aufnahmebereich (Bereich A) gebracht. Dort werden sie untersucht, auch zwei Computertomographen soll es dafür geben. „Es werden Patienten dabei sein, die das Coronavirus nicht haben – die müssen wir schnell von den Infizierten separieren“, sagt Memming. Haverich rechnet fest damit, dass es in wenigen Tagen Schnelltests geben wird, mit denen innerhalb von zwei Stunden Sicherheit herrscht – die Leibniz-Uni entwickelt mit der MHH dafür gerade ein Mobilgerät, das vielleicht sogar auch gleich Antikörper testen kann.

Entscheidung: Alle Patienten kommen aber zunächst von der Aufnahme in den Bereich B und warten dort in langen, abgetrennten Bettenfluchten, ob ihr Befund negativ oder positiv ist. Ist ersteres der Fall, werden sie sofort verlegt, müssen aber dann 14 Tage in Quarantäne bleiben. Wer dagegen das Virus hat, wird weiter in den C-Bereich verlegt.

Corona-Fälle: Wer positiv getestet ist, kommt in den C-Bereich. Messebauer haben in Windeseile aus weißen Paneelen Hunderte Bettenboxen mit je neun Quadratmetern Größe gebaut. Dort liegen die Patienten – Einbettzimmer und ähnlichen Luxus gibt es nicht. „Es ist eben eine Behelfsklinik“, sagt Memming. Im C-Bereich gibt es einen eigenen kleinen Raum, in dem fünf Beatmungsgeräte installiert werden, um Patienten stabil zu halten, die auf Intensivstationen der hannoverschen Krankenhäuser verlegt werden müssen.

Nicht einmal vier Wochen Aufbauzeit

Zur Galerie Platz für 460 Corona-Patienten bietet die Behelfsklinik auf Hannovers Messegelände. Ein Rundgang.

Um eine Vorstellung von der Dimension des Projekts zu bekommen, muss man einen Vergleich bemühen. Das Klinikum Siloah mit knapp 600 Betten am Ihmeufer zu bauen hat sieben Jahre Planungs- und Bauzeit erfordert. Wenn die Corona-Behelfsklinik nach Ostern startklar ist, werden nicht einmal vier Wochen vergangen sein. „Ich bin begeistert von dieser unglaublichen Teamarbeit“, sagt Regionspräsident Jagau. „Ich danke allen Beteiligten für den enormen Einsatz“, sagt Ministerpräsident Weil. „Diese Behelfsklinik ist vorbildlich für Niedersachsen.“

13 Millionen Euro hat Jagau für das Projekt fast handstreichartig freigegeben. MHH-Spezialist Haverich wird später in vertraulicher Runde sagen, dass der Regionspräsident „wie ein Schneepflug alle Hindernisse nach rechts und links zur Seite geräumt“ habe. Denn Ausschreibungen, sonst Pflicht bei größeren Projekten, waren zeitlich schlicht nicht möglich. „Wir hatten Glück, dass das Messemanagement seine Infrastruktur zur Verfügung gestellt hat, um wenigstens Vergleichspreise einzuholen“, sagt Jagau.

Alles muss schnell gehen. Am Donnerstag der Vorwoche ist der beeindruckende, 31.000 Liter umfassende Sauerstofftank hinter Halle 19 konzipiert worden, der trotz seiner Größe bei Vollbelegung der Notklinik zweimal täglich nachgefüllt werden muss. „Bereits am Dienstag stand die Anlage“, sagt Hermann Stockhorst. Der 57-jährige Krankenhausplaner des Klinikums hatte vor Jahren den Siloah-Neubau gemanagt. „Sieben Jahre Planungszeit – das ist ab sofort nicht mehr der Standard“, wird Jagau nach dem Termin frotzeln.

Bundeswehr, die hannoverschen Klinikbetreiber, Regionsverwaltung, die technische Einsatzleitung der Region und die Feuerwehr, Messemanagement, THW und viele andere Einrichtungen: Innerhalb weniger Wochen ist ein fast 1000-köpfiges Projektteam entstanden, das all die kleinen Probleme aus dem Weg räumt, die beim Aufbau einer Notklinik entstehen. Zweimal täglich trifft sich unter Memmings Leitung ein 25-köpfiger Planungsstab, auch an Wochenenden. „Jeder bringt sein großes Netzwerk ein, deshalb funktioniert es“, sagt Memming.

Was wird in dem Planungsstab in den Konferenzbereichen der Messe diskutiert? Etwa dies: Wenn das Personal mindestens einmal pro Schicht eine Pause macht und dafür durch die Desinfektionsduschen vom infektiösen in den „sauberen“ Bereich wechselt, wie viel Schutzkleidung wird dann täglich benötigt? Und wie groß müssen dafür die Regale geplant werden, damit es nicht zu Engpässen kommt? Oder: Reichen für den Anfang 3000 Teststäbchen? „Nein“, sagt Haverich kategorisch. „Nur, wenn dann der Nachschub reibungslos klappt“, sagt Memming. Das Problem: Noch ist kein einziges da, weltweit gibt es mehr Nachfrage als Angebot. Auch die fünf Beatmungsgeräte sind noch nicht auf dem Weg.

„Aber alles wird klappen“, verspricht Memming. Und wahrscheinlich braucht man genau diesen Optimismus, um solch eine Aufgabe zu bewältigen. Memming schöpft aus jahrelanger Berufserfahrung das Wissen: Weil es klappen muss, wird es klappen. Am Osterwochenende startet der sogenannte Dummybetrieb. „Wir wissen, dass vieles schiefgehen wird – deshalb machen wir den Dummybetrieb“, sagt Memming. Nach Ostern soll die Klinik dann fertig sein, von der auch Jagau sagt: „Wir hoffen, dass wir sie nicht oder nicht in vollem Umfang brauchen – aber wir sind vorbereitet.“

Das sind die Manager des Corona-Notkrankenhauses

Martin Memming. Quelle: Conrad von Meding

Martin Memming war bis 2019 der medizinische Direktor des Klinikums Gehrden. Regionspräsident Hauke Jagau hat ihn aus dem Ruhestand reaktiviert, um den Aufbau des Corona-Behelfsklinikums zu managen. „Mein Anruf hat ihn beim Einkaufen erreicht – und da war er seitdem nicht mehr“, sagt Jagau. Memming hält die Fäden der Gesamtorganisation zusammen und koordiniert die Projektpartner. „Es sind tolle Teams entstanden“, sagt er.

Bettina Wiegmann. Quelle: Conrad von Meding

Bettina Wiegmann hält als ständige Vertretung von MHH-Herzchirurg Axel Haverich die Fäden des Medizinmanagements zusammen. Die Fachärztin für Herzchirurgie und Notfallmedizin kennt alle Bereiche des Medizinbetriebs: Sie hat vor ihrem Studium eine Pflegeausbildung absolviert und ist als Leiterin des Niedersächsischen Zentrums für Biomedizintechnik, Implantatforschung und Entwicklung (Nife) Expertin in Forschungsfragen.

Hermann Stockhorst. Quelle: Conrad von Meding

Hermann Stockhorst hat den Aufbau des Klinikums Siloah gemanagt und koordiniert jetzt den Aufbau der Medizintechnik. „Was mich begeistert, ist der Knowhow-Transfer aus den jeweiligen Teams in das Gesamtprojekt“, sagt der 57-Jährige. „Alle lassen alle am Wissen teilhaben.“

Stabsarzt Alexander Kaltenborn. Quelle: Conrad von Meding

Stabsarzt Alexander Kaltenborn arbeitet an der Schnittstelle von Aufbauleistung und Medizin. Die Bundeswehr unterstützt das Klinikprojekt mit 45 Mitarbeitern des Landeskommandos Niedersachsen.

Markus Scheele, Gründer von Event.it. Quelle: Conrad von Meding

Markus Scheele, der Gründer der inzwischen zur Messe gehörenden Veranstaltungsagentur Event.it, ist für die gesamte Alltagslogistik zuständig. Zutrittsausweise für aktuell 850 Mitarbeiter des Aufbauteams müssen erstellt und für die jeweiligen Arbeitsbereiche freigeschaltet werden. Für die Logistik der Verbrauchsgegenstände wie Spritzen, Schläuche oder Schutzkleidung erstellt er gerade eine eigene Onlineplattform, damit Pflegekräfte bei Bedarf schnell Material an die richtige Stelle nachordern können. Denn eine eingespielte Logistik wie an langjährig bewährten Klinikstandorten gibt es in dem Corona-Behelfskrankenhaus nicht.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding