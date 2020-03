Hannover

Ein massiver Gitterzaun schützt das Gelände. Mehrsprachige Schilder prangen am Tor: „Einfahrt nur nach Aufforderung – Nicht aussteigen!“ Das Katastrophenschutz-Zentrum des Roten Kreuzes im Süden von Hannover erinnert entfernt an einen Hochsicherheitstrakt. Eine lange Schlange von Autos wartet in der Zufahrt. Alle paar Minuten tritt ein Helfer in Schutzanzug und mit Gesichtsmaske an ein Autofenster. Er lässt sich die Krankenkassenkarte des Fahrers zeigen, dann dürfen die Wagen einzeln auf das Gelände fahren. „Gut, dass nicht Sommer ist, sonst würde mir in diesem Anzug schnell warm werden“, sagt der Mann. Es kann sein, dass er unter seiner Maske lächelt.

„Nicht aussteigen“: Das Tor des Testzentrums. Quelle: Simon Benne

Eine lockere Bemerkung kann hier nur aufmuntern. In den Fahrzeugen sitzen Menschen, die sich auf das Coronavirus testen lassen wollen – einige von ihnen waren in Risikogebieten, andere hatten Kontakt zu Infizierten und zeigen nun selbst Symptome. Im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) hat das Rote Kreuz diese Aufgabe übernommen und in der Region zwei Testzentren eingerichtet, eines in Lehrte und dieses in Hannover. Dazu kommen mehrere mobile Teams, die Verdachtsfälle zu Hause untersuchen, wenn die Patienten nicht selbst hierher kommen können.

Zustrom an Patienten wächst

Zu den Ärzten kommen im Testzentrum viele Helfer, die ehrenamtlich tätig sind. „Wir sind jeden Tag mit etwa 30 Einsatzkräften dabei, auch am Wochenende, aber es kommen schon jetzt mehr Menschen, als wir testen können“, sagt DRK-Bereitschaftsleiter Florian Peters. Allein in diesem Testzentrum nahe dem Südschnellweg wurden in den vergangenen Tagen täglich 60 Abstriche genommen. Dennoch könne es schon einmal ein bis zwei Tage dauern, bis Patienten mit ihrem Test an der Reihe sind. In den nächsten Tagen werden zusätzlich noch viele Skiurlauber aus Risikogebieten zurückkehren. Dass sich die Lage in den kommenden Wochen entspannt, glaubt hier niemand.

Helfer in Schutzanzügen informieren die Fahrer der Autos in der Warteschlange über das Prozedere. Quelle: Simon Benne

Unangemeldete Patienten, die auf eigene Faust ins Testzentrum kommen, werden hier daher gar nicht untersucht. Auf einem Infoblatt heißt es, diese störten den Ablauf und gefährdeten die reibungslose Untersuchung der anderen. Wer glaube, erkrankt zu sein, solle sich zunächst an seinen Hausarzt wenden. Dieser werde ihn gegebenenfalls hierher vermitteln.

Ein Helfer winkt, seine Hand steckt in einem blauen Handschuh, und wieder darf ein Fahrzeug auf das Gelände. Rot-weiße Hütchen weisen den Weg in eine Halle. Auch hier hängen Schilder, die darauf hinweisen, dass es verboten ist auszusteigen oder Gegenstände aus dem Fahrzeug zu werfen. An einem Tisch sitzen Helfer in Schutzanzügen. Selbst die Füße stecken in Plastiküberziehern. Die Masken geben den Mitarbeitern etwas Unnahbares. Das Testzentrum wirkt wie eine Mischung aus Feldlazarett und Raumstation, die unwirkliche Szenerie erinnert an einen Film.

Man muss Abstriche machen

„Wir müssen sehr auf Eigenschutz achten“, sagt Florian Peters, „unsere Helfer dürfen auf keinen Fall selbst zu Patienten werden – die Einsatzbereitschaft von Feuerwehr, Polizei und Katastrophenschutz muss unbedingt erhalten bleiben.“ Daher seien auch alle Mitarbeiter hier dafür sensibilisiert worden, penibel auf Hygiene zu achten – unter anderem auf das permanente Tragen der Schutzkleidung und auf häufiges Händewaschen.

Gut gesichert: Ein Helfer am Tor des Katastrophenschutzzentrums. Quelle: Simon Benne

„Meine Handschuhe wechsele ich nach jedem Patienten“, sagt der erfahrene Mediziner Volker Windelboth, als er mit einem Stäbchen an das Autofenster tritt. So gespenstisch die Kulisse für Unbedarfte auf den ersten Blick wirkt, so routiniert und unspektakulär ist der Ablauf des Tests: Professionell nehmen die Helfer Personalausweis und Versichertenkarte in Augenschein, mit dem Stäbchen fährt der Arzt an der Mundschleimhaut des Patienten entlang. In Corona-Zeiten muss man Abstriche machen.

Abstriche machen: Helfer im Inneren des Katastrophenschutzzentrums. Quelle: Simon Benne

„Ich bin seit 30 Jahren im Beruf, aber so etwas wie Corona erlebe auch ich zum ersten Mal“, sagt Mediziner Windelboth, der sonst unter anderem in einer Praxis in Ricklingen arbeitet. Im Testzentrum habe man daher improvisieren müssen; so gebe es keine Lesegeräte für die Versichertenkarten, und Formulare würden noch per Hand ausgefüllt. Es ist eben eine außergewöhnliche Situation.

Eine dramatische Situation hat es hier heute gegeben. Ein aufgebrachter Vater, selbst bereits positiv getestet, fuhr mit seiner Familie im Auto vor, um auch diese untersuchen zu lassen. „Er war so aggressiv, dass wir fast die Polizei rufen mussten“, sagt der 61-jährige Arzt. Der Mann wurde ruhiger, als der Mediziner ihn darauf hinwies, dass er nach dem Bundesseuchengesetz in Quarantäne zu sein habe: „Wenn er trotzdem einfach mit dem Auto herumfährt, drohen ihm hohe Geld- und sogar Haftstrafen.“ Die meisten Patienten jedoch seien ruhig. „Viele bedanken sich sogar für unseren Einsatz – da weiß man dann wieder, warum man das macht“, sagt Windelboth.

48 Stunden Ungewissheit

Nach der Untersuchung reicht der Arzt noch ein Infoblatt durchs Autofenster. Darauf heißt es, dass die Untersuchten noch einmal telefonisch Kontakt mit ihrem Hausarzt aufnehmen sollen: „Für gewöhnlich dürfte ihm das Laborergebnis spätestens binnen 48 Stunden vorliegen“ steht da. Und, fettgedruckt: „Informationen über das Ergebnis erhalten Sie ausschließlich über Ihren Hausarzt.“ Da klingt an, dass es offenbar viele ungeduldige Nachfragen gibt. Wer hier vom Hof fährt, an der immer länger werdenden Schlange wartender Autos entlang, hat eben erst einen Test gemacht. Er hat noch keine Gewissheit darüber, wie es um ihn steht.

Wenn Sie den Verdacht haben, an Corona erkrankt zu sein, kontaktieren Sie telefonisch Ihren Hausarzt oder die Rufnummer 116 117.

