Die meisten Schüler dürften am Freitag einen deutlich schwereren Ranzen als sonst mit nach Hause gebracht haben. Denn ab sofort lernen sie zu Hause, allein und ohne Lehrer. Ab nächsten Montag bleiben die Schulen und Kitas geschlossen – und zwar bis zum 18. April. Nur die Abiturienten sollen bereits ab 15. April wieder in die Schule kommen. Die Kinder, deren Eltern in den Bereichen Pflege, Gesundheit, Medizin oder bei der Polizei, Feuerwehr und den Rettungsdiensten arbeiten, soll in Notfallgruppen betreut werden. Das gilt laut Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) aber maximal bis Jahrgang 8.

Lehrer bleiben im Dienst

Schulleiter, Lehrer und andere Beschäftigte im Landesdienst, wie etwa Schulsozialarbeiter, sollen in der Schule außerunterrichtliche Aufgaben erledigen. Die Rektoren können selbst entscheiden, ob sie die Pädagogen, insbesondere Schwerbehinderte und Teilzeitkräfte, auch im Homeoffice arbeiten lassen. Bezahlt werden die verbeamteten Lehrer, aber auch die im Angestelltenverhältnis auf alle Fälle weiter.

Was ist mit den Abschlussprüfungen?

Viele Schulleiter haben die Pressekonferenz des Kultusministers am Freitagvormittag im Livestream verfolgt. „Wir haben viele Fragen an den Minister“, sagt Michael Bax, Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule, die früher unter dem Namen Integrierte Gesamtschule (IGS) Mühlenberg firmierte. Wann sollen die Sprechprüfungen stattfinden? Wie können Fächer, die nur halbjährlich erteilt werden und die bislang erst mit drei Doppelstunden lang stattgefunden haben, überhaupt bewertet werden? Werden auch andere Formen der Leistungskontrolle anerkannt? Und wie werden die zentralen Abschlussprüfungen für die Neunt- und Zehntklässler und die Abiturprüfungen überhaupt sichergestellt?

Kultusminister Tonne erklärte, die Notenvergabe und die Abschlussprüfungen seien sichergestellt. „Keinem Schüler wird ein Nachteil entstehen.“ Notfalls müssten Prüfungstermine verschoben werden. Cindy-Patricia Heine, Vorsitzende des Landeselternrates, sagte, möglicherweise könne auch nur das geprüft werden, was tatsächlich unterrichtet worden sei. Da viele Eltern wegen der Ansage der Bundesregierung, Sozialkontakte zu vermeiden, mehr als verunsichert gewesen seien, seien die Schulschließungen die richtige Entscheidung, findet die Elternvertreterin.

Richtige Entscheidung: Cindy-Patricia Heine, Vorsitzende des Landeselternrates Niedersachsen. Quelle: privat

Über die digitale Lernplattform Iserv können die Lehrer den Schülern Aufgaben zur Verfügung stellen, die diese dann lösen sollen, sagt Schulleiter Bax.

Auch Beate Günther, Schulleiterin der Schillerschule, betont, dass die Jugendlichen in allen Fächern über Iserv Aufgaben bekommen, einzig in Sport sei das nicht möglich. Wer Fragen hat, kann diese dem Lehrer per E-Mail stellen. Es sei den Lehrern selbst überlassen, ob sie die Aufgaben abends oder vormittags hochladen, genauso wie auch den Schülern überlassen bleibe, wann sie diese bearbeiteten. Es sei zwar eine Notlage, aber die Sprecherin der Gymnasien in Hannover gibt sich zuversichtlich, dass die Schulen dem Bildungsauftrag auch ohne Unterricht im Klassenzimmer so nachkommen könnten. Kunstprojekte könnten ebenfalls zu Hause bearbeitet und im April mit zur Schule gebracht werden. Natürlich fehle der soziale Austausch zwischen den Schülern, der den Unterricht befruchte.

Schülervertreter wollen nicht bloß Wiederholungsaufgaben

„Mit der Entscheidung, dass die Schulen ab Montag geschlossen werden, wissen wir jetzt, wo wir uns nächste Woche nicht aufhalten werden. Was fehlt, ist das Wissen darum, was stattdessen passiert", sagt Ole Moszczynski, Vorstand des Landesschülerrates. „Das Zuschicken von Aufgaben kann bei Tagesausfällen zur Festigung der gelernten Inhalte beitragen, ist aber keine Lösung für einen wochenlangen Ausfall. Das Kultusministerium muss pädagogisch wertvolle Lösungen für die Situation aufzeigen. Wiederholungsaufgaben, die nur zur Beschäftigung der Schülerinnen und Schüler dienen, lehnen wir ganz klar ab“, sagt Celina Kruithof, stellvertretende Vorsitzende des Landesschülerrates. Da der Unterricht ausfalle, könnten in der Regel auch keine Aufgaben gestellt werden, stellt ein Sprecher von Kultusminister Tonne klar, selbstständig lernen dürfe man aber trotzdem.

Das Glück des langen Schuljahres

„Die Gymnasien haben das Glück des langen Schuljahres und dass sie in diesem Jahr in der Regel kein Abitur haben“, sagt Günther. Da das Schuljahr noch bis Mitte Juli laufe, bleibe noch viel Gelegenheit, die mündliche Leistungen der Schüler zu bewerten.

Keine Konfirmationen, keine Fernreise

Grund, wegen des Unterrichtsausfalls zu jubeln, haben die Achtklässlerinnen Marlene, Jule, Mira, Lena und Sophia von der Tellkampfschule nicht. Sie würden sich teils schon in den sechs Wochen langen Sommerferien langweilen, erzählen sie, zudem hätten die Lehrer gesagt, dass sie Sozialkontakte vermeiden sollten. „Wir werden allein in unseren Zimmern sitzen“, sagt eine Schülerin. Vier von ihnen sollten eigentlich im Mai konfirmiert werden, nun dürften die Feiern verschoben werden. Jule (14), die vor zwei Jahren einen Reitunfall hatte, sollte eigentlich demnächst operiert werden. Auch die OP ist erst einmal abgesagt worden. Marlene (13) wollte mit ihren Eltern in den Osterferien nach Costa Rica fahren, der Flug führt über die US-Stadt Atlanta, aber in die USA dürfen derzeit keine Europäer einreisen.

Die Achtklässlerinnen (v.l.) Mira Krull (14), Lena Christen (13), Sophia Brüning (13), Marlene Butscher (13), Jule Lorenz (14) sind nicht erfreut darüber, dass die Schule ausfällt. Quelle: Samantha Franson

An den Grundschulen haben die Schüler zumeist ausgedruckte Arbeitspläne für die nächsten Wochen mit nach Hause gebracht. „Es ist wichtig, die Ruhe zu bewahren“, sagt Andreas Kathmann, Leiter der Grundschule Mengendamm in der List. „Eine Notbetreuung wird wie vorgesehen für besondere Elterngruppen in Ausnahmefällen vorgehalten. Dies und weitere Maßnahmen wie zum Beispiel eine Verschiebung von Klassenarbeiten oder Absage von Klassenfahrten wird über das Wochenende in aller Ruhe organisiert.“

Eltern sind Kinder nicht mehr gewohnt

Anke Berndt von der Gebrüder-Körting-Schule in Badenstedt hat Schüler und Mitarbeiter in einer Vollversammlung von der wochenlangen Schulschließung informiert. Die Schüler seien besorgt gewesen, dass sie sich möglicherweise anstecken könnten. Den Eltern mache die fehlende Betreuung mehr Sorgen als der versäumte Unterrichtsstoff. Viele Kinder seien von 7 bis 17 Uhr in der Schule. Eltern seien es gar nicht mehr gewohnt, sich lange mit ihren Kindern zu beschäftigen. In sehr kleinen Wohnungen könne das enge Zusammensein vielleicht auch zu Spannungen führen. Manche Familien müssten erst einmal wieder lernen, zusammen Gesellschaftsspiele zu spielen. Wichtig sei es, dass die Kinder nicht zu lange vor dem Computer oder dem Fernsehgerät säßen, sondern sich viel bewegten, um ihre Abwehrkräfte zu stärken.

Frank Post von der Grundschule Fuhsestraße rät zum „Zusammenhalt in der Krise“. Eltern gibt er folgenden Ratschlag mit auf den Weg, was sie mit dem Nachwuchs tun sollten: „Wir raten: 15 Minuten Lesen, 15 Minuten Kopfrechnen, mithelfen im Haushalt, üben, Logo oder Sendung mit der Maus angucken, Gesellschaftsspiele.“

Wo sollen die Erzieher mit ihren eigenen Kindern hin?

Heike Rahlves, stellvertretende Leiterin des Kita-Fachbereichs bei der Arbeiterwohlfahrt, weiß aus eigener Erfahrung, wie lange es dauert, bis ein Magen-Darm-Virus in einer Einrichtung mit 100 Kindern völlig verschwunden sei, wenn Eltern ihre Kinder immer wieder zu früh zurück in die Kita schickten. Insofern sei die fünfwöchige vom Land angeordnete Schließzeit nur konsequent. Es sei allerdings schwierig, Notfallgruppen zu organisieren, da Erzieher nicht zu der Gruppe der Eltern gehörten, für die es Ausnahmebetreuung gebe.

Von Saskia Döhner