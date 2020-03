Annika Kreitlow, Sie sind Vorsitzende des Astas der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Was halten Sie von dem Vorschlag, Medizinstudenten in der Pflege einzusetzen?

Im Moment ist es ja nur ein Angebot, wenn ich den Minister richtig verstanden habe. Es steht also jedem Studierenden frei, ob das Angebot angenommen wird oder nicht.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, wenn Studierende in der MHH in der Pflege eingesetzt werden?

Die Gesundheit der Studentinnen und Studenten darf nicht aufs Spiel gesetzt werden. Sie dürfen nicht vorgeschickt werden, wenn es gefährlich wird. Das muss sichergestellt sein. Außerdem muss es eine gründliche Anleitung geben. Nicht umsonst müssen Krankenpfleger eine dreijährige Ausbildung absolvieren. Und es ist eine ständige Anleitung und Begleitung nötig. Ich habe allerdings die große Sorge, dass das nicht mehr funktioniert, wenn wir hier in der MHH in eine richtige Stresssituation kommen.

Was erwarten Sie außerdem?

Die Vergütung muss geregelt sein. Und es muss die Möglichkeit geben, sich diese Zeit als Praktikum anrechnen zu lassen. Gerade habe ich erfahren, dass in den nächsten Wochen für Studierende kein patientennaher Unterricht in Form von Blockpraktika statt finden darf. Wir als Studierendenvertretung finden es sehr widersprüchlich, dass Praktika, in denen wir lernen sollen, nicht stattfinden dürfen, aber wir als ehrenamtliche Hilfe eingesetzt werden sollen, wo wir vermutlich auch Kontakt mit Patientinnen und Patienten haben würden. Es ist fraglich, wie dabei das Infektionsrisiko gesenkt werden soll.

